Jimena Monteverde compartió en sus redes sociales una idea innovadora para tener en cuenta a la hora de preparar un postre en primavera. La conductora de ciclos de cocina ofreció una receta fácil de preparar y con un resultado vistoso y rico.
Se trata de un postre en vasos compuesto por crema, frutas y galletitas, lo que además de sabor le aporta diferentes texturas permeables al paladar. La receta de Jimena se realiza solo con ingredientes comprados en el súper, por lo que su paso a paso es sencillo y rápido.
Receta de postre en vasos de Jimena Monteverde
Ingredientes
-
5 vainillas.
-
300 gr de crema de leche.
-
80 gr de azúcar impalpable.
-
1 chorrito de esencia de vainilla.
-
Duraznos en cubitos 1 lata.
-
250 gr de frutillas en cubitos.
Paso a paso
-
Batir la crema de leche con el azúcar y la esencia de vainilla.
-
Triturar las vainillas y mezclar con la crema.
-
Agregar duraznos y frutillas cortadas, mezclar suavemente.
-
Colocar la preparación en vasos individuales y decorar a gusto.
Otras recetas de postres en vasos
Tiramisú rápido en vaso
-
Vainillas remojadas en café fuerte en el fondo.
-
Crema hecha con queso crema, crema de leche y azúcar.
-
Capas alternadas de galletas y crema.
-
Cacao amargo espolvoreado por encima.
Cheesecake en vaso
-
Base de galletitas dulces trituradas mezcladas con manteca.
-
Relleno de queso crema batido con azúcar y un poco de yogur o crema.
-
Cubierta con mermelada de frutos rojos o frutas frescas.
Mousse de chocolate en vaso
-
Chocolate semiamargo derretido.
-
Mezcla suave con crema batida y claras montadas a nieve.
-
Decoración con virutas de chocolate o frutas.
Lemon pie en vaso
-
Base de galletitas trituradas con manteca.
-
Crema de limón (jugo, ralladura, azúcar, huevos y manteca).
-
Merengue italiano o suizo en la superficie.
Yogur y frutas en vaso
-
Capas de yogur natural o griego.
-
Frutas frescas (frutillas, arándanos, duraznos).
-
Granola crocante.
-
Un hilo de miel por encima.