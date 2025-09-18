Jimena Monteverde compartió una receta de postre en vasos.

Jimena Monteverde compartió en sus redes sociales una idea innovadora para tener en cuenta a la hora de preparar un postre en primavera. La conductora de ciclos de cocina ofreció una receta fácil de preparar y con un resultado vistoso y rico.

Se trata de un postre en vasos compuesto por crema, frutas y galletitas, lo que además de sabor le aporta diferentes texturas permeables al paladar. La receta de Jimena se realiza solo con ingredientes comprados en el súper, por lo que su paso a paso es sencillo y rápido.

Receta de postre en vasos de Jimena Monteverde

Ingredientes

5 vainillas.

300 gr de crema de leche.

80 gr de azúcar impalpable.

1 chorrito de esencia de vainilla.

Duraznos en cubitos 1 lata.

250 gr de frutillas en cubitos.

Postre en vasos.

Paso a paso

Batir la crema de leche con el azúcar y la esencia de vainilla. Triturar las vainillas y mezclar con la crema. Agregar duraznos y frutillas cortadas, mezclar suavemente. Colocar la preparación en vasos individuales y decorar a gusto.

Otras recetas de postres en vasos

Tiramisú rápido en vaso

Vainillas remojadas en café fuerte en el fondo.

Crema hecha con queso crema, crema de leche y azúcar.

Capas alternadas de galletas y crema.

Cacao amargo espolvoreado por encima.

Cheesecake en vaso

Base de galletitas dulces trituradas mezcladas con manteca.

Relleno de queso crema batido con azúcar y un poco de yogur o crema.

Cubierta con mermelada de frutos rojos o frutas frescas.

Mousse de chocolate en vaso

Chocolate semiamargo derretido.

Mezcla suave con crema batida y claras montadas a nieve.

Decoración con virutas de chocolate o frutas.

Lemon pie en vaso

Base de galletitas trituradas con manteca.

Crema de limón (jugo, ralladura, azúcar, huevos y manteca).

Merengue italiano o suizo en la superficie.

Yogur y frutas en vaso