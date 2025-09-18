EN VIVO
Recetas de cocina

Postre en vaso rico y fácil: la receta de Jimena Monteverde

La cocinera compartió una idea fácil y rica para un postre express. Jimena Monteverde compartió una opción frutal y fresca.

18 de septiembre, 2025 | 17.51

Jimena Monteverde compartió en sus redes sociales una idea innovadora para tener en cuenta a la hora de preparar un postre en primavera. La conductora de ciclos de cocina ofreció una receta fácil de preparar y con un resultado vistoso y rico.

Se trata de un postre en vasos compuesto por crema, frutas y galletitas, lo que además de sabor le aporta diferentes texturas permeables al paladar. La receta de Jimena se realiza solo con ingredientes comprados en el súper, por lo que su paso a paso es sencillo y rápido.

Receta de postre en vasos de Jimena Monteverde

Ingredientes

  • 5 vainillas.

  • 300 gr de crema de leche.

  • 80 gr de azúcar impalpable.

  • 1 chorrito de esencia de vainilla.

  • Duraznos en cubitos 1 lata.

  • 250 gr de frutillas en cubitos.

Postre en vasos.

Paso a paso

  1. Batir la crema de leche con el azúcar y la esencia de vainilla.

  2. Triturar las vainillas y mezclar con la crema.

  3. Agregar duraznos y frutillas cortadas, mezclar suavemente.

  4. Colocar la preparación en vasos individuales y decorar a gusto.

MÁS INFO

Otras recetas de postres en vasos

Tiramisú rápido en vaso

  • Vainillas remojadas en café fuerte en el fondo.

  • Crema hecha con queso crema, crema de leche y azúcar.

  • Capas alternadas de galletas y crema.

  • Cacao amargo espolvoreado por encima.

Cheesecake en vaso

  • Base de galletitas dulces trituradas mezcladas con manteca.

  • Relleno de queso crema batido con azúcar y un poco de yogur o crema.

  • Cubierta con mermelada de frutos rojos o frutas frescas.

Mousse de chocolate en vaso

  • Chocolate semiamargo derretido.

  • Mezcla suave con crema batida y claras montadas a nieve.

  • Decoración con virutas de chocolate o frutas.

Lemon pie en vaso

  • Base de galletitas trituradas con manteca.

  • Crema de limón (jugo, ralladura, azúcar, huevos y manteca).

  • Merengue italiano o suizo en la superficie.

Yogur y frutas en vaso

  • Capas de yogur natural o griego.

  • Frutas frescas (frutillas, arándanos, duraznos).

  • Granola crocante.

  • Un hilo de miel por encima.

Trending
Boca Juniors
Oficial en Boca: este es el cambio que hizo Riquelme con el Consejo de Fútbol
Las más vistas