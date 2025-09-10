Mostrá en Instagram lo que estás escuchando en Spotify: el paso a paso

La música siempre fue una de las formas más potentes de conectar con otras personas, y ahora Instagram y Spotify sumaron una función que lleva esa experiencia a otro nivel. Desde septiembre, los usuarios pueden mostrar en tiempo real las canciones que están escuchando en Spotify directamente en su perfil o en las notas de Instagram, lo que convierte a la música en un nuevo puente de interacción dentro de la app de Meta.

Lo interesante es que esta función no está limitada: tanto quienes usan Spotify Free como quienes pagan la versión Premium pueden aprovecharla. Con solo tener ambas aplicaciones actualizadas, es posible compartir tus temas favoritos para que amigos, familiares o seguidores descubran tus gustos musicales y escuchen un fragmento antes de abrirlo completo en Spotify.

Cómo compartir canciones de Spotify en Instagram paso a paso

El proceso es bastante simple y se hace en pocos segundos:

Abrí Instagram y entrá a tu perfil o a la sección de mensajes privados. Seleccioná la opción para crear una nueva nota. En la pantalla vas a ver distintos íconos: elegí el de música.

Automáticamente la app te va a redirigir a Spotify, donde podrás elegir el tema que quieras mostrar. Recordá que tenés que tener la sesión iniciada. Una vez elegida la canción, volvés a Instagram.

No importa si usas Spotify Free o la versión Premium.

Tocá la opción “Compartir desde Spotify” que aparece arriba de la pantalla. Revisá la previsualización: vas a ver el ícono de auriculares que indica lo que estás escuchando en ese momento. Presioná “Compartir” y listo: tu nota va a estar publicada durante 24 horas con la canción elegida.

De esta manera, tus contactos no solo van a saber qué música te acompaña en el día, sino que también podrán escuchar un adelanto del tema y abrirlo directamente en Spotify. Una forma rápida, integrada y mucho más personal de sumar música a tu perfil de Instagram.