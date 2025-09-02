La herramienta de Instagram que traduce en tiempo real con IA

La función traduce el audio y ofrece sincronización labial.

El uso de las redes sociales sigue modificando la forma en que nos relacionamos. En este sentido, Instagram suma una herramienta de traducción en tiempo real que utiliza inteligencia artificial para que los videos publicados puedan ser entendidos en distintos idiomas, sin necesidad de subtítulos ni traducciones externas.

Hasta el momento, la nueva función está disponible en español e inglés, aunque Meta ya adelantó que en breve se sumarán más lenguas. Lo más novedoso es que no se limita a traducir el audio, sino que también ofrece sincronización labial, generando una experiencia más natural e inmersiva para quien mira el video.

Paso a paso: cómo activar la traducción automática en Instagram

Habilitar esta función en Instagram es muy fácil y se puede hacer antes de compartir cualquier video. Estos son los pasos:

Antes de publicar el contenido, seleccioná la opción “Traducir tu voz con Meta AI”. Elegí si querés activar la sincronización labial, que ajusta los movimientos de la boca al idioma elegido. Revisá el resultado previo para asegurarte de que el audio y la traducción estén correctos. Una vez que estés conforme, publicá el video. Si en algún momento preferís volver al audio original, podés desactivar la herramienta desde la misma configuración.

Ver un reel en otro idioma ya no será un obstáculo.

El objetivo detrás de este nuevo desarrollo es claro: derribar las barreras del idioma y facilitar que cualquier persona pueda disfrutar, comprender y participar de los contenidos sin importar dónde esté ni qué lengua hable. Meta busca que la interacción en Instagram se vuelva más inclusiva y accesible, fortaleciendo así los lazos entre usuarios de todo el mundo. En pocas palabras, ver un reel en otro idioma ya no será un obstáculo, sino una posibilidad de acercarse a comunidades diversas con mayor fluidez.

Por ahora, la herramienta se encuentra disponible únicamente en algunos dispositivos y con idiomas limitados, pero deja en claro el rumbo que está tomando Instagram. La apuesta es ambiciosa: construir un espacio digital donde la comunicación fluya sin límites idiomáticos y donde cada usuario tenga la chance de ser comprendido en cualquier rincón del planeta.