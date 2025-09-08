Cuánto sale Spotify Premium en septiembre 2025: el precio de cada plan

El valor de spotify en Argentina

Spotify anunció que desde septiembre de 2025 aumentará el valor de sus planes de suscripción en múltiples regiones del mundo, incluyendo América Latina, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África. La medida forma parte de una estrategia global destinada a sostener el crecimiento de la compañía, mejorar sus productos y adaptarse a las condiciones del mercado.

En Argentina, los nuevos precios mensuales de Spotify Premium quedarán de la siguiente manera:

Plan Individual : $3.299

Plan para Estudiantes : $1.799

Plan Duo : $4.399

Plan Familiar: $5.499

Cuánto cuesta spotify

¿Qué incluye cada plan de Spotify Premium?

Plan Individual

Una cuenta Premium.

Cancela en cualquier momento.

Posibilidad de pago mensual por suscripción o en modalidad de pago único.

Plan para Estudiantes

Una cuenta Premium verificada.

Descuento exclusivo para estudiantes que cumplan con los requisitos de verificación.

Cancela en cualquier momento.

Opción de pago mensual o único.

Plan Dúo

Dos cuentas Premium para personas que vivan en la misma dirección.

Cancela en cualquier momento.

Pago mensual o único.

Plan Familiar

Hasta seis cuentas Premium.

Función para bloquear contenido explícito.

Acceso a la app independiente Spotify Kids , pensada para niños.

Cancela en cualquier momento.

Pago mensual o único.

Los usuarios serán notificados por correo electrónico en las próximas semanas, donde se detallarán los nuevos valores y la fecha exacta de implementación según cada país. La compañía justificó la suba al señalar que busca “seguir innovando en nuestros productos y funciones, y brindar la mejor experiencia posible”. Entre los objetivos de inversión figuran el desarrollo de herramientas impulsadas por inteligencia artificial, la mejora de las recomendaciones personalizadas y la expansión del catálogo de audiolibros, especialmente en mercados como España y América Latina. Este nuevo aumento se da apenas dos años después del primero en una década, lo que ya había generado críticas entre usuarios y artistas.

Cuánto cuestan las plataformas de streaming

Mientras plataformas rivales como Apple Music y Amazon Music ofrecen sonido en alta resolución sin costo adicional, Spotify aún no integró esa función. Se espera que lo haga próximamente, aunque probablemente bajo un plan más costoso.

En paralelo, a pesar de las pérdidas económicas reportadas en el segundo trimestre de 2025 —que alcanzaron los u$s100 millones— la plataforma logró aumentar su base de usuarios activos en un 11% y suscriptores premium en un 11,6% respecto al año anterior.