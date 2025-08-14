Cuánto sale Spotify Premium en agosto 2025: el precio de cada plan

Valor de Spotify con aumento en agosto.

A través de un comunicado oficial, Spotify confirmó que implementará un aumento en los precios de sus suscripciones Premium, una medida que impactará a millones de usuarios en todo el mundo. La actualización abarcará diversos mercados, incluyendo regiones de Asia, Europa, Medio Oriente, África y, por supuesto, América Latina.

Según explicó la compañía en el anuncio publicado en su página oficial, esta decisión responde a la necesidad de “seguir innovando en los productos y funciones, y brindar la mejor experiencia a los usuarios”. El ajuste de tarifas busca sostener el crecimiento de la plataforma en un mercado cada vez más competitivo y con una fuerte presión de otras aplicaciones de música como Apple Music, Amazon Music, Deezer y YouTube Music.

El incremento no será uniforme en todos los países, ya que se adaptará a las condiciones de cada mercado. En algunos casos, la empresa ya adelantó ejemplos concretos: en Europa, por ejemplo, el plan individual pasará de 10,99 a 11,99 euros, lo que equivale a unos 13,88 dólares al tipo de cambio internacional. En Argentina, los nuevos precios entrarán en vigencia a partir de septiembre de 2025 y los usuarios recibirán en las próximas semanas un correo electrónico personalizado con el detalle del cambio y la fecha exacta de su aplicación.

Cuánto cuesta Spotify Argentina.

Los precios de Spotify Premium en Argentina

Plan Individual : $3.299 mensuales.

Plan para Estudiantes : $1.799 mensuales.

Plan Dúo : $4.399 mensuales.

Plan Familiar: $5.499 mensuales.

¿Qué incluye cada plan de Spotify Premium?

Plan Individual

Una cuenta Premium.

Cancela en cualquier momento.

Posibilidad de pago mensual por suscripción o en modalidad de pago único.

Plan para Estudiantes

Una cuenta Premium verificada.

Descuento exclusivo para estudiantes que cumplan con los requisitos de verificación.

Cancela en cualquier momento.

Opción de pago mensual o único.

Plan Dúo

Dos cuentas Premium para personas que vivan en la misma dirección.

Cancela en cualquier momento.

Pago mensual o único.

Plan Familiar

Hasta seis cuentas Premium.

Función para bloquear contenido explícito.

Acceso a la app independiente Spotify Kids , pensada para niños.

Cancela en cualquier momento.

Pago mensual o único.

Cuánto cuesta Spotify en agosto.

Desde la compañía adelantaron que parte de los ingresos adicionales se destinarán a mejorar las recomendaciones personalizadas, ampliar el catálogo de audiolibros y desarrollar herramientas basadas en inteligencia artificial. Aunque competidores como Apple Music y Amazon Music ya ofrecen sonido en alta resolución sin costo extra, Spotify todavía no ha incorporado esta función, aunque se espera que lo haga próximamente mediante un plan de suscripción de mayor precio.