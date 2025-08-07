EN VIVO
Recetas de cocina

Jimena Monteverde presentó su receta del "guiso carrero"

Jimena Monteverde compartió su receta infalible de guiso carrero, un clásico argentino ideal para los días fríos, fácil de hacer y lleno de sabor. 

07 de agosto, 2025 | 16.20

Cuando el frío se instala, no hay nada que abrace mejor que un buen plato caliente. Y si hablamos de clásicos argentinos que reconfortan cuerpo y alma, el guiso carrero ocupa los primeros puestos. Jimena Monteverde lo sabe bien y por eso comparte su versión de esta receta bien de olla, ideal para los domingos en familia o cualquier noche en la que necesitemos un mimo en forma de comida.

Con ingredientes sencillos y al alcance de todos, su preparación combina carne, verduras y fideos en una cocción lenta que concentra los sabores y los transforma en puro disfrute. Lo que Jimena sugiere para hacer una versión diferente del plato es cambiar la carne por pollo o cerdo, usar calabaza si se quiere una versión más liviana y sumar ají molido para darle un toque picante. Monteverde lo resume así: un guiso simple, rendidor, lleno de sabor y perfecto para compartir

A continuación, el paso a paso de esta delicia que no falla.

MÁS INFO

Receta del guiso carrero de Jimena Monteverde

Ingredientes:

  • 600 gr de carne vacuna
  • 2 hojas de laurel
  • 3 hojas de apio
  • ½ morrón rojo
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 2 papas
  • 1 boniato o batata
  • 1 puré de tomates
  • Aceite c/n
  • Sal y pimentón a gusto
  • 400 gr de fideos mostacholes
  • Agua c/n

Preparación:

  1. Sellar la carne: cortá en cubos y dorá en una olla con aceite.
  2. Agregar aromáticos: sumá laurel, apio, morrón y cebolla picados. Cociná hasta que la cebolla esté transparente.
  3. Incorporar verduras: añadí zanahoria, papas y boniato en cubos. Salpimentá.
  4. Cocinar el guiso: verté el puré de tomate y agua hasta cubrir. Cociná a fuego medio por 20 minutos.
  5. Sumar los fideos: agregá los mostacholes y cociná hasta que estén al dente.
  6. Servir: terminá con verdeo picado y queso rallado por encima.
Trending
Fútbol Argentino
El plan de Foster Gillett suma adeptos y la burbuja del mercado de pases empieza a crecer Federico Lamas
Las más vistas