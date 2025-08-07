Cuando el frío se instala, no hay nada que abrace mejor que un buen plato caliente. Y si hablamos de clásicos argentinos que reconfortan cuerpo y alma, el guiso carrero ocupa los primeros puestos. Jimena Monteverde lo sabe bien y por eso comparte su versión de esta receta bien de olla, ideal para los domingos en familia o cualquier noche en la que necesitemos un mimo en forma de comida.
Con ingredientes sencillos y al alcance de todos, su preparación combina carne, verduras y fideos en una cocción lenta que concentra los sabores y los transforma en puro disfrute. Lo que Jimena sugiere para hacer una versión diferente del plato es cambiar la carne por pollo o cerdo, usar calabaza si se quiere una versión más liviana y sumar ají molido para darle un toque picante. Monteverde lo resume así: un guiso simple, rendidor, lleno de sabor y perfecto para compartir.
A continuación, el paso a paso de esta delicia que no falla.
Receta del guiso carrero de Jimena Monteverde
Ingredientes:
- 600 gr de carne vacuna
- 2 hojas de laurel
- 3 hojas de apio
- ½ morrón rojo
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 2 papas
- 1 boniato o batata
- 1 puré de tomates
- Aceite c/n
- Sal y pimentón a gusto
- 400 gr de fideos mostacholes
- Agua c/n
Preparación:
- Sellar la carne: cortá en cubos y dorá en una olla con aceite.
- Agregar aromáticos: sumá laurel, apio, morrón y cebolla picados. Cociná hasta que la cebolla esté transparente.
- Incorporar verduras: añadí zanahoria, papas y boniato en cubos. Salpimentá.
- Cocinar el guiso: verté el puré de tomate y agua hasta cubrir. Cociná a fuego medio por 20 minutos.
- Sumar los fideos: agregá los mostacholes y cociná hasta que estén al dente.
- Servir: terminá con verdeo picado y queso rallado por encima.