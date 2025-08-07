Jimena Monteverde presentó su receta del "guiso carrero".

Cuando el frío se instala, no hay nada que abrace mejor que un buen plato caliente. Y si hablamos de clásicos argentinos que reconfortan cuerpo y alma, el guiso carrero ocupa los primeros puestos. Jimena Monteverde lo sabe bien y por eso comparte su versión de esta receta bien de olla, ideal para los domingos en familia o cualquier noche en la que necesitemos un mimo en forma de comida.

Con ingredientes sencillos y al alcance de todos, su preparación combina carne, verduras y fideos en una cocción lenta que concentra los sabores y los transforma en puro disfrute. Lo que Jimena sugiere para hacer una versión diferente del plato es cambiar la carne por pollo o cerdo, usar calabaza si se quiere una versión más liviana y sumar ají molido para darle un toque picante. Monteverde lo resume así: un guiso simple, rendidor, lleno de sabor y perfecto para compartir.

A continuación, el paso a paso de esta delicia que no falla.

Receta del guiso carrero de Jimena Monteverde

Ingredientes:

600 gr de carne vacuna

2 hojas de laurel

3 hojas de apio

½ morrón rojo

1 cebolla

1 zanahoria

2 papas

1 boniato o batata

1 puré de tomates

Aceite c/n

Sal y pimentón a gusto

400 gr de fideos mostacholes

Agua c/n

Preparación: