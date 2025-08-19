Receta de tortas fritas sin harina para este día lluvioso: no inflaman y quedan deliciosas.

Preparar unas tortas fritas sin harina para este día lluvioso no solamente es muy fácil de hacer, sino que además no inflaman como las tortas fritas tradicionales y quedan deliciosas. Si sos celíaco, sensible al gluten, presentás síntomas gastrointestinales molestos cada vez que comés harina de trigo o bien querés llevar una alimentación menos inflamatoria para el intestino, esta receta es perfecta.

Para reemplazar la harina de trigo vamos a usar premezcla universal sin TACC libre de gluten, que se consigue en dietéticas o supermercados. La receta fue compartida por Manola sin Gluten, una tienda de alimentos sin gluten ubicada en Remedios de Escalada, que se dedica a compartir recetas con sus seguidores en TikTok.

Receta de tortas fritas sin harina para este día lluvioso

Ingredientes

250 gr premezcla

Cdita de goma xántica

Cdita de polvo de hornear

Cda de aceite

Cda de manteca

1 huevo

Agua, cantidad necesaria

Pizca de sal y azúcar

Preparación