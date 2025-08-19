EN VIVO
Receta de tortas fritas sin harina para este día lluvioso: no inflaman y quedan deliciosas

Así es como podés preparar unas ricas tortas fritas sin harina y sin TACC libres de gluten: ideales para acompañar con el mate en este día lluvioso.

19 de agosto, 2025 | 10.29

Preparar unas tortas fritas sin harina para este día lluvioso no solamente es muy fácil de hacer, sino que además no inflaman como las tortas fritas tradicionales y quedan deliciosas. Si sos celíaco, sensible al gluten, presentás síntomas gastrointestinales molestos cada vez que comés harina de trigo o bien querés llevar una alimentación menos inflamatoria para el intestino, esta receta es perfecta.

Para reemplazar la harina de trigo vamos a usar premezcla universal sin TACC libre de gluten, que se consigue en dietéticas o supermercados. La receta fue compartida por Manola sin Gluten, una tienda de alimentos sin gluten ubicada en Remedios de Escalada, que se dedica a compartir recetas con sus seguidores en TikTok.

Receta de tortas fritas sin harina para este día lluvioso

Ingredientes

  • 250 gr premezcla

  • Cdita de goma xántica

  • Cdita de polvo de hornear

  • Cda de aceite

  • Cda de manteca

  • 1 huevo

  • Agua, cantidad necesaria

  • Pizca de sal y azúcar

Preparación

  1. En un bol, verter la premezcla, la goma xántica, el polvo de hornear, las pizcas de sal y de azúcar, el huevo, el aceite y la manteca.

  2. Revolver muy bien mientras con la otra mano vas agregando agua lentamente. Se tiene que formar una masa que puedas amasar con las manos.

  3. Amasarla con las manos y luego estirar con palo de amasar. Con una taza, cortar la forma de las tortas fritas.

  4. Con un cuchillo, trazar una cruz en el medio para formar el agujerito del centro.

  5. Freír en aceite bien caliente hasta que se doren de ambos lados.

  6. Espolvorear con azúcar.

  7. ¡Listo!

