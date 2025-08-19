Receta de tortas fritas sin harina para este día lluvioso: no inflaman y quedan deliciosas

Preparar unas tortas fritas sin harina para este día lluvioso no solamente es muy fácil de hacer, sino que además no inflaman como las tortas fritas tradicionales y quedan deliciosas. Si sos celíaco, sensible al gluten, presentás síntomas gastrointestinales molestos cada vez que comés harina de trigo o bien querés llevar una alimentación menos inflamatoria para el intestino, esta receta es perfecta.
Para reemplazar la harina de trigo vamos a usar premezcla universal sin TACC libre de gluten, que se consigue en dietéticas o supermercados. La receta fue compartida por Manola sin Gluten, una tienda de alimentos sin gluten ubicada en Remedios de Escalada, que se dedica a compartir recetas con sus seguidores en TikTok.
Receta de tortas fritas sin harina para este día lluvioso
Ingredientes
-
250 gr premezcla
-
Cdita de goma xántica
-
Cdita de polvo de hornear
-
Cda de aceite
-
Cda de manteca
-
1 huevo
-
Agua, cantidad necesaria
-
Pizca de sal y azúcar
Preparación
-
En un bol, verter la premezcla, la goma xántica, el polvo de hornear, las pizcas de sal y de azúcar, el huevo, el aceite y la manteca.
-
Revolver muy bien mientras con la otra mano vas agregando agua lentamente. Se tiene que formar una masa que puedas amasar con las manos.
-
Amasarla con las manos y luego estirar con palo de amasar. Con una taza, cortar la forma de las tortas fritas.
-
Con un cuchillo, trazar una cruz en el medio para formar el agujerito del centro.
-
Freír en aceite bien caliente hasta que se doren de ambos lados.
-
Espolvorear con azúcar.
-
¡Listo!