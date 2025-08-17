Las tortas fritas son un clásico de los días nublados.

Las tortas fritas son uno de los clásicos argentinos para los días lluviosos o nublados; si es domingo, mucho mejor. Dadas las condiciones climática en el AMBA, este plato es una opción ideal para preparar en este día y disfrutarlas con un mate o té.

La fácil y rápida preparación de las tortas fritas las convierten en una de las favoritas de la gente a la hora de prepararla, además de su característico sabor. Esta comida típica tiene un origen uruguayo que data de principios del siglo XVIII y tiempo más tarde llegó a toda América Latina con distintas variantes en su receta.

Receta clásica de tortas fritas

Ingredientes

500 g de harina

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de grasa o manteca (derretida)

1 taza de agua tibia (aproximadamente)

1 cucharadita de polvo de hornear (opcional, para que queden más aireadas)

Aceite o grasa para freír

Paso a paso

Colocar la harina en un bol junto con la sal y el polvo de hornear si se usa. Agregar la grasa derretida y comenzar a mezclar. Incorporar de a poco el agua tibia hasta formar una masa tierna y homogénea, que no se pegue en las manos. Amasar unos minutos y dejar reposar tapada durante 20-30 minutos. Dividir la masa en bollitos, estirarlos con un palo de amasar hasta obtener discos finos y hacerles un pequeño corte en el centro para que no se inflen demasiado. Calentar abundante aceite o grasa en una sartén y freír las tortas fritas de ambos lados hasta que estén doradas. Escurrir en papel absorbente y servir solas o espolvoreadas con azúcar.

Receta de buñuelos caseros

Ingredientes

2 tazas de harina

2 cucharaditas de polvo de hornear

2 cucharadas de azúcar

1 pizca de sal

2 huevos

1 taza de leche (aproximadamente)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Aceite para freír

Paso a paso