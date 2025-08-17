EN VIVO
Recetas de cocina

Receta de tortas fritas: fácil y rápida

Las tortas fritas son una opción ideal para cocinar en un domingo nublado. La receta de este clásico es súper fácil y rápida.

17 de agosto, 2025 | 15.11

Las tortas fritas son uno de los clásicos argentinos para los días lluviosos o nublados; si es domingo, mucho mejor. Dadas las condiciones climática en el AMBA, este plato es una opción ideal para preparar en este día y disfrutarlas con un mate o té.

La fácil y rápida preparación de las tortas fritas las convierten en una de las favoritas de la gente a la hora de prepararla, además de su característico sabor. Esta comida típica tiene un origen uruguayo que data de principios del siglo XVIII y tiempo más tarde llegó a toda América Latina con distintas variantes en su receta.

Receta clásica de tortas fritas

Ingredientes

  • 500 g de harina

  • 1 cucharadita de sal

  • 2 cucharadas de grasa o manteca (derretida)

  • 1 taza de agua tibia (aproximadamente)

  • 1 cucharadita de polvo de hornear (opcional, para que queden más aireadas)

  • Aceite o grasa para freír

Paso a paso

  1. Colocar la harina en un bol junto con la sal y el polvo de hornear si se usa.

  2. Agregar la grasa derretida y comenzar a mezclar.

  3. Incorporar de a poco el agua tibia hasta formar una masa tierna y homogénea, que no se pegue en las manos.

  4. Amasar unos minutos y dejar reposar tapada durante 20-30 minutos.

  5. Dividir la masa en bollitos, estirarlos con un palo de amasar hasta obtener discos finos y hacerles un pequeño corte en el centro para que no se inflen demasiado.

  6. Calentar abundante aceite o grasa en una sartén y freír las tortas fritas de ambos lados hasta que estén doradas.

  7. Escurrir en papel absorbente y servir solas o espolvoreadas con azúcar.

Receta de buñuelos caseros

Ingredientes

  • 2 tazas de harina

  • 2 cucharaditas de polvo de hornear

  • 2 cucharadas de azúcar

  • 1 pizca de sal

  • 2 huevos

  • 1 taza de leche (aproximadamente)

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

  • Aceite para freír

Paso a paso

  1. En un bol, mezclar la harina, el polvo de hornear, el azúcar y la sal.

  2. Agregar los huevos, la esencia de vainilla y la leche de a poco, batiendo hasta obtener una masa espesa y sin grumos.

  3. Calentar abundante aceite en una sartén profunda.

  4. Con la ayuda de una cuchara, tomar porciones de masa y dejarlas caer en el aceite caliente.

  5. Freír los buñuelos de ambos lados hasta que estén dorados y esponjosos.

  6. Retirar y escurrir sobre papel absorbente.

  7. Servir calientes, solos o espolvoreados con azúcar o miel.

