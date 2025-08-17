Las tortas fritas son uno de los clásicos argentinos para los días lluviosos o nublados; si es domingo, mucho mejor. Dadas las condiciones climática en el AMBA, este plato es una opción ideal para preparar en este día y disfrutarlas con un mate o té.
La fácil y rápida preparación de las tortas fritas las convierten en una de las favoritas de la gente a la hora de prepararla, además de su característico sabor. Esta comida típica tiene un origen uruguayo que data de principios del siglo XVIII y tiempo más tarde llegó a toda América Latina con distintas variantes en su receta.
Receta clásica de tortas fritas
Ingredientes
-
500 g de harina
-
1 cucharadita de sal
-
2 cucharadas de grasa o manteca (derretida)
-
1 taza de agua tibia (aproximadamente)
-
1 cucharadita de polvo de hornear (opcional, para que queden más aireadas)
-
Aceite o grasa para freír
Paso a paso
-
Colocar la harina en un bol junto con la sal y el polvo de hornear si se usa.
-
Agregar la grasa derretida y comenzar a mezclar.
-
Incorporar de a poco el agua tibia hasta formar una masa tierna y homogénea, que no se pegue en las manos.
-
Amasar unos minutos y dejar reposar tapada durante 20-30 minutos.
-
Dividir la masa en bollitos, estirarlos con un palo de amasar hasta obtener discos finos y hacerles un pequeño corte en el centro para que no se inflen demasiado.
-
Calentar abundante aceite o grasa en una sartén y freír las tortas fritas de ambos lados hasta que estén doradas.
-
Escurrir en papel absorbente y servir solas o espolvoreadas con azúcar.
Receta de buñuelos caseros
Ingredientes
-
2 tazas de harina
-
2 cucharaditas de polvo de hornear
-
2 cucharadas de azúcar
-
1 pizca de sal
-
2 huevos
-
1 taza de leche (aproximadamente)
-
1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
-
Aceite para freír
Paso a paso
-
En un bol, mezclar la harina, el polvo de hornear, el azúcar y la sal.
-
Agregar los huevos, la esencia de vainilla y la leche de a poco, batiendo hasta obtener una masa espesa y sin grumos.
-
Calentar abundante aceite en una sartén profunda.
-
Con la ayuda de una cuchara, tomar porciones de masa y dejarlas caer en el aceite caliente.
-
Freír los buñuelos de ambos lados hasta que estén dorados y esponjosos.
-
Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
-
Servir calientes, solos o espolvoreados con azúcar o miel.