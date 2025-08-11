¿Cómo limpiar y eliminar toda la suciedad de las bombillas del mate?

Cómo limpiar las bombillas del mate

Son varios los secretos que rodean al mate que van desde la elección de yerba adecuada, los cuencos dependiendo de su calidad y material y la manipulación de las bombillas. Estás últimas requieren de un cuidado más que importante y al momento de limpiarlas es necesario tomarse un tiempo prudencial para dejarlas como nuevas. No cualquier método es ideal y logra eliminar las impurezas de su interior.

El consumo de esta infusión se fue perfeccionando con el paso del tiempo de una gran manera y esto permite que haya surgido un mercado bastante especial. Al punto que cada elemento que compone a la elaboración de la bebida dispone de un sin fin de variedades que se adaptan a los distintos gustos de los consumidores. Desde yerbas muy específicas hasta diseños únicos de bombillas.

"La necesito para seguir viviendo", expresó LaMeible, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El video muestra que una persona consiguió una bombilla especial que recuerda a la estrella de mar que los investigadores del Conicet encontraron mientras recorrían las profundidades del Mar Argentino cerca de la costa de Mar del Plata. Una especie que se volvió muy famosa en redes, debido a la posición en la que fue hallada.

Sin embargo, esta bombilla como cualquiera de las otras que se tengan disponibles en el hogar deben atravesar cada un mes un proceso de limpieza bastante profundo. Un consejo para que se pueda eliminar la presencia de restos de yerba que hayan quedado atrapados, y que no provoquen un cambio en el sabor de la preparación que se pretende consumir.

¿Como limpiar las bombillas?

Hay dos maneras. Una es la que corresponde a aquellas que son desmontables, y se aconseja hacerlo con el fin de lavar cada una de las partes de manera individual. Mientras que las otras que no se pueden desarmar es necesario tener en cuenta un pequeño tutorial para dejarlas impecables y así evitar la presencia de malos olores.

Elementos a usar

Una olla

Agua

Bicarbonato de sodio

Cepillo limpia bombillas

Un paño limpio

Paso a paso

Colocar todas las bombillas que se tengan el hogar dentro de una olla (cacerola), agregar agua hasta que queden sumergidas por completo y mandarla al fuego hasta que hierva. Una vez que el agua rompe en hervor, se suman tres cucharadas de bicarbonato de sodio y dejar hervir por 20 minutos. Si el agua se oscurece es señala que se está aflojando la suciedad presente dentro de las bombillas. Retirar las bombillas del olla y enjuagarlas con agua fría. Luego, usar el cepillo para limpiar bombillas con el fin de remover cualquier resto que haya quedado atrapado. Volver a pasarlas por agua fría y luego dejarlas secar o usar un paño.

También se puede hacer uso de vinagre blanco en caso de que no se cuente con bicarbonato en el hogar, pero no se aconseja para nada el uso de detergentes químicos. Esto es producto de que el producto de limpieza podría dejar restos que podrían afectar de gran manera la experiencia de tomar mate y que se necesario repetir nuevamente el proceso de limpieza.