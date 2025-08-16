Receta sin harina de budín de limón y amapolas: no inflama, fácil y queda delicioso

Existe una receta sin harina y sin TACC libre de gluten para preparar un budín de limón y amapolas, que además de ser muy sencilla de hacer, es saludable y queda delicioso. Las recetas sin harina son muy populares al día de hoy, especialmente entre personas celíacas, sensibles al gluten o bien que quieren llevar una alimentación libre de harinas de trigo tradicionales.
La receta fue compartida por la Lic. en Nutrición Leila Lev (@nutrileilalev en TikTok), quien comparte diferentes recetas saludables y nutritivas con sus seguidores. A diferencia de las harinas de trigo tradicionales, que pueden generar síntomas gastrointestinales molestos o inflamación en algunas personas, en esta receta se usa premezcla universal sin gluten, que se consigue en dietéticas. También podés usar cualquier otra harina sin gluten.
Receta sin harina de budín de limón y amapolas
Ingredientes
Para el budín
-
3 huevos.
-
Ralladura y jugo de 2 limones.
-
1 yogur descremado natural.
-
3 cdas de aceite.
-
1 cda de polvo de hornear.
-
1 taza y 1/2 de pre mezcla sin gluten (podés usar cualquier harina de reemplazo).
-
2 cdas de endulzante o 5 sobrecitos de edulcorante, idealmente stevia.
-
Amapolas.
(Opcional) Para el glasé
-
1 taza de azúcar impalpable.
-
4 cdas soperas de jugo de limón.
Preparación
-
En un bol, verter los huevos, el aceite, la ralladura y el jugo de los limones, el yogur, el endulzante y revolver muy bien con un batidor.
-
Sumar los secos: polvo para hornear, premezcla o harina sin gluten y las amapolas.
-
Llevar la mezcla a un molde previamente engrasado o enmantecado, o bien con papel manteca, a 180°C. La cantidad de minutos va a depender de tu horno. Meté un palillo o tenedor para chequear si ya está listo (tiene que salir seco).
-
Opcional: para preparar el glaseado, mezclá en un recipiente el azúcar impalpable con el jugo de limón. Agregá de a poco el jugo de limón para ver qué consistencia te va quedando. No tiene que quedar ni tan líquido, ni tan espeso, para poder desparramarlo sobre el budín una vez que se enfríe.
-
¡Listo!