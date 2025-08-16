Receta sin harina de budín de limón y amapolas: no inflama, fácil y queda delicioso.

Existe una receta sin harina y sin TACC libre de gluten para preparar un budín de limón y amapolas, que además de ser muy sencilla de hacer, es saludable y queda delicioso. Las recetas sin harina son muy populares al día de hoy, especialmente entre personas celíacas, sensibles al gluten o bien que quieren llevar una alimentación libre de harinas de trigo tradicionales.

La receta fue compartida por la Lic. en Nutrición Leila Lev (@nutrileilalev en TikTok), quien comparte diferentes recetas saludables y nutritivas con sus seguidores. A diferencia de las harinas de trigo tradicionales, que pueden generar síntomas gastrointestinales molestos o inflamación en algunas personas, en esta receta se usa premezcla universal sin gluten, que se consigue en dietéticas. También podés usar cualquier otra harina sin gluten.

Receta sin harina de budín de limón y amapolas

Ingredientes

Para el budín

3 huevos.

Ralladura y jugo de 2 limones.

1 yogur descremado natural.

3 cdas de aceite.

1 cda de polvo de hornear.

1 taza y 1/2 de pre mezcla sin gluten (podés usar cualquier harina de reemplazo).

2 cdas de endulzante o 5 sobrecitos de edulcorante, idealmente stevia.

Amapolas.

(Opcional) Para el glasé

1 taza de azúcar impalpable.

4 cdas soperas de jugo de limón.

Preparación