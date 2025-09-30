Receta de pan sin harina y sin levadura (apto celíacos): cómo hacerlo fácil y rápido

Existe una receta para preparar pan sin harina y sin levadura que no inflaman ni dan síntomas gastrointestinales. Se trata de una preparación libre de gluten ideal para celíacos o personas que quieren llevar un estilo de vida más saludable.
Cómo preparar pan sin harina y sin levadura: la recepta apto celíacos para hacerlo fácil
El pan sin harina y sin levadura se ha convertido en una de las opciones más buscadas por quienes necesitan recetas aptas para celíacos o simplemente desean alternativas más saludables y ligeras. Prepararlo en casa es más sencillo de lo que parece: con pocos ingredientes y en poco tiempo se puede obtener un pan casero, nutritivo y esponjoso, ideal para acompañar cualquier comida.
Ingredientes
- 6 huevos grandes
- 300 g mantequilla de maní sin agregados
- 1 cucharada de polvo de hornear
Opcional:
- Una cucharada de hierbas aromáticas como orégano o albahaca secas; o mezcla de especias de tu preferencia. Por ejemplo se le puede agregar curry, Baharat, Tandoori, etc.
- Sal a gusto
Preparación paso a paso
- Precalentar el horno a temperatura media baja o 170 grados para quien tiene termómetro.
- En un bowl colocar todos los ingredientes y batir hasta que todo esté homogéneo.
- Volcar la preparación en un molde tipo budinera. Si no es de silicona, enmantecar o aceitar.
- Llevar a horno medio precalentado por 45 minutos.
- Esperar a que pase el calor más intenso y desmoldar.
- ¡Listo! A disfrutar.
Consejo: recordá partir los huevos de a uno en un recipiente aparte antes de volcarlos en el bowl principal. Así, evitas contaminar toda la preparación en caso de que uno se encuentre en mal estado.
Una opción dulce sin harina y sin azúcar: cuadraditos de coco
Las personas que deciden llevar dietas sin harinas o que deben comer sin TACC por su celiaquía también pueden preparar cuadraditos de coco saludables, deliciosos y que no inflaman. Se trata de una receta simple y rápida que fue compartida por la nutricionista Sol Calderini en sus redes sociales.
Ingredientes
150 g de coco rallado
1 cucharada sopera de polvo de hornear
2 huevos grandes
-
1 cucharada sopera de extracto de vainilla
2 cucharadas soperas de stevia o edulcorante
125 ml de bebida vegetal de coco (también podés usar leche de vaca)
Opcional:
ralladura de naranja y su jugo, chocolate, frutos secos, lo que más te guste
Preparación
Precalentar el horno a 180 grados.
Mezclar en un bowl los huevos, vainilla, stevia y leche de coco o de vaca.
Agregar los secos e incorporar con cuchara de madera muy bien.
Pasar a molde engrasado (usé Pyrex de vidrio de 10 x 8 cm), tapar con film y dejar reposar por 15 min en heladera. En este momento podés agregarle chocolate o dulce de leche, yo no lo hice porque queda espectacular así.
Hornear a 180 grados hasta que la base esté crocante y dorada aprox 45 min.
¡Listo!