Galletitas de avena.

Una nutricionista compartió en sus redes sociales una receta de galletitas de avena súper nutritivas y a la vez ricas, ideal para comer sano y a la vez disfrutar de una buena merienda o desayuno. Esta opción es ideal para aquellas personas que buscan ingerir menos harinas blancas en su dieta.

Esta receta en particular lleva un mix de semillas que, además de reducir la cantidad de harina necesaria, aporta diferentes nutrientes esenciales para la salud. La textura de estas galletitas queda algo crocante, lo que le da un aire de snack que hace adicto a todo el que las pruebe.

Comer diferentes semillas aporta ácidos grasos omega 3 y 6, fibra, proteínas vegetales, vitaminas y minerales; semillas como las de chía, lino, girasol o sésamo ayudan a mantener el corazón sano, regular el colesterol y favorecer la digestión. Además, brindan energía sostenida y generan saciedad, lo que las convierte en un complemento ideal para yogures, ensaladas o panes.

Receta de galletitas de avena y mix de semillas

Ingredientes

2 tazas de avena (mitad instantánea y mitad arrollada gruesa)

3 cdas tipo sopera colmadas de mix de semillas, en este caso tiene: lino, girasol, sésamo blanco e integral

1 huevo

1/2 cda tipo té de sal fina y una pizca de bicarbonato de sodio

Agua en cantidad necesaria

Paso a paso

Batir el huevo con la sal, aparte mezclar la avena con las semillas y luego unir ambas preparaciones Integrar y de a poquito agregar agua hasta que quede medio chirla pero no líquida Con una cuchara distribuir la preparación sobre una fuente y darle la forma Cocinar a horno medio durante 12 a 15 minutos.

Receta de budín de avena con mix de semillas

Ingredientes para la base

200 g de galletitas de vainilla

80 g de manteca derretida

Ingredientes para el relleno de limón

1 lata de leche condensada (aproximadamente 395 g)

Jugo de 2 o 3 limones (unos 100 ml)

Ralladura de 1 limón

3 yemas (reservar las claras para el merengue)

Ingredientes para el merengue

3 claras

150 g de azúcar

Bowl con frutas y avena.

Paso a paso