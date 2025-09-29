Una nutricionista compartió en sus redes sociales una receta de galletitas de avena súper nutritivas y a la vez ricas, ideal para comer sano y a la vez disfrutar de una buena merienda o desayuno. Esta opción es ideal para aquellas personas que buscan ingerir menos harinas blancas en su dieta.
Esta receta en particular lleva un mix de semillas que, además de reducir la cantidad de harina necesaria, aporta diferentes nutrientes esenciales para la salud. La textura de estas galletitas queda algo crocante, lo que le da un aire de snack que hace adicto a todo el que las pruebe.
Comer diferentes semillas aporta ácidos grasos omega 3 y 6, fibra, proteínas vegetales, vitaminas y minerales; semillas como las de chía, lino, girasol o sésamo ayudan a mantener el corazón sano, regular el colesterol y favorecer la digestión. Además, brindan energía sostenida y generan saciedad, lo que las convierte en un complemento ideal para yogures, ensaladas o panes.
Receta de galletitas de avena y mix de semillas
Ingredientes
-
2 tazas de avena (mitad instantánea y mitad arrollada gruesa)
-
3 cdas tipo sopera colmadas de mix de semillas, en este caso tiene: lino, girasol, sésamo blanco e integral
-
1 huevo
-
1/2 cda tipo té de sal fina y una pizca de bicarbonato de sodio
-
Agua en cantidad necesaria
Paso a paso
-
Batir el huevo con la sal, aparte mezclar la avena con las semillas y luego unir ambas preparaciones
-
Integrar y de a poquito agregar agua hasta que quede medio chirla pero no líquida
-
Con una cuchara distribuir la preparación sobre una fuente y darle la forma
-
Cocinar a horno medio durante 12 a 15 minutos.
Receta de budín de avena con mix de semillas
Ingredientes para la base
-
200 g de galletitas de vainilla
-
80 g de manteca derretida
Ingredientes para el relleno de limón
-
1 lata de leche condensada (aproximadamente 395 g)
-
Jugo de 2 o 3 limones (unos 100 ml)
-
Ralladura de 1 limón
-
3 yemas (reservar las claras para el merengue)
Ingredientes para el merengue
-
3 claras
-
150 g de azúcar
Paso a paso
-
Triturar las galletitas hasta que queden bien molidas y mezclarlas con la manteca derretida. Forrar con esta mezcla la base y los bordes de una tartera, presionando bien. Llevar a la heladera mientras se prepara el relleno.
-
Mezclar la leche condensada con las yemas, el jugo y la ralladura de limón. Revolver hasta que la mezcla espese ligeramente por acción del ácido. Volcar sobre la base.
-
Llevar al horno a 160 °C durante unos 10 minutos para fijar el relleno. Retirar y dejar entibiar.
-
Para el merengue suizo, colocar las claras y el azúcar en un bol a baño María, batiendo con batidor de mano hasta que el azúcar se disuelva y la mezcla esté caliente. Retirar del fuego y batir con batidora eléctrica hasta que quede firme y brillante.
-
Cubrir el relleno con el merengue, ya sea extendiéndolo o usando manga para decorar. Se puede dorar con soplete o llevar unos segundos al horno muy caliente.
-
Llevar a la heladera al menos 2 horas antes de servir.