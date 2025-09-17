La receta fácil y económica del bizcocho de chocolate y zanahoria para el desayuno

La receta fácil y económica del bizcocho de chocolate y zanahoria.

El desayuno, considerado por muchos como la comida más importante del día, también puede ser sinónimo de placer. Y para quienes buscan salir de la rutina sin gastar de más, surge una propuesta tentadora y original: el bizcocho de chocolate y zanahoria, una receta casera que combina sabores opuestos pero complementarios y que promete conquistar cualquier paladar.

La preparación es sencilla y requiere pocos ingredientes, la mayoría disponibles en cualquier alacena. Para elaborarlo se necesitan tres huevos, 200 gramos de zanahoria rallada, 90 gramos de harina de almendras, seis gramos de stevia en polvo, diez gramos de polvo de hornear y 20 gramos de cacao. El toque final lo aportan dos barritas de chocolate al 80 %, que servirán para cubrir la superficie.

Receta del bizcocho de chocolate y zanahoria

Ingredientes

3 huevos.

200 g de zanahorias.

90 g de harina de almendras.

6 g de stevia en polvo.

10 g de polvo de hornear.

20 g de cacao en polvo.

Para la cobertura:

2 barritas de chocolate al 80 %

El bizcocho de chocolate y zanahoria es una opción económica y sencilla para cualquier desayuno o merienda.

El paso a paso

El procedimiento no demanda grandes habilidades: basta con precalentar el horno a 180 °C, mezclar todos los ingredientes en un bol y llevar la preparación a un molde chico. Tras 25 minutos de cocción, el bizcocho estará listo para enfriar, desmoldar y decorar con el chocolate derretido.

El resultado es un bocado húmedo, esponjoso y lleno de sabor, ideal para arrancar el día con energía o para acompañar una merienda especial. Una alternativa simple, económica y perfecta para quienes buscan innovar sin complicarse.