La receta de los panqueques de banana sin TACC: rápida y económica.

Si buscás una opción sencilla, deliciosa y libre de gluten, los panqueques de banana sin TACC son la respuesta perfecta. Con apenas dos bananas maduras y algunos ingredientes básicos, podés preparar en pocos minutos un desayuno o merienda nutritiva, ideal para personas celíacas o simplemente para quienes disfrutan de recetas prácticas y caseras.

La preparación no requiere batidor eléctrico ni harinas especiales. Solo necesitás: 2 bananas maduras, 2 huevos, 1 cucharadita de esencia de vainilla, ½ cucharadita de polvo de hornear sin TACC, una pizca de canela opcional y un poco de aceite o manteca apta para cocinar. El procedimiento es simple: machacá las bananas, mezclalas con los huevos y la vainilla, incorporá el polvo de hornear y la canela, y listo: ya tenés la base de la mezcla.

El paso a paso para preparar los panqueques de banana sin TACC

El paso siguiente es cocinarlos. En una sartén ligeramente engrasada, volcá cucharadas de la preparación a fuego bajo y cociná hasta que se forme una costrita dorada en la base. Luego, dales la vuelta para sellar el otro lado. Podés hacerlos pequeños, para una merienda ligera, o más grandes, para un desayuno completo y reconfortante.

Lo más atractivo de estos panqueques sin TACC es su versatilidad. Podés combinarlos con frutas frescas como frutillas, arándanos o rodajas de mango, agregar frutos secos para un toque crocante, o acompañarlos con miel, compotas de fruta o crema de avellanas sin azúcar. Si buscás balance, un poco de yogur natural o queso crema funciona de maravilla. Para los más golosos, siempre está la opción del chocolate sin gluten o un toque de cacao en polvo.

Los panqueques de banana sin TACC son una opción saludable para la merienda.

Con textura suave, dulzor natural y un resultado dorado y esponjoso, esta receta se convierte en un recurso infalible para disfrutar en familia o solo. Rápida, económica y saludable, demuestra que con solo dos bananas se puede lograr un plato lleno de sabor.