La receta más fácil de la torta invertida de manzana sin TACC.

Hay clásicos que nunca fallan y la torta invertida de manzana es uno de ellos. En esta versión sin TACC, pensada para quienes buscan opciones libres de gluten, la receta se vuelve aún más atractiva: es fácil, rápida y requiere pocos ingredientes. El resultado es un postre húmedo, lleno de sabor, perfecto para compartir en una merienda, acompañar el café de la tarde o servir como cierre de una comida familiar.

Este postre es una opción práctica y versátil. Se prepara en pocos pasos, admite variaciones según el gusto y, lo más importante, logra un resultado sabroso sin necesidad de técnicas complicadas. Una receta que combina tradición y accesibilidad, pensada para que todos puedan disfrutar de un clásico en la mesa.

Ingredientes para preparar la torta invertida de manzana sin TACC (8 porciones)

2 tazas de harina premezcla sin gluten (o harina de arroz/almendras).

3 huevos.

1 cucharada de miel o azúcar (o edulcorante, a gusto).

Ralladura de 1 limón.

1 taza de leche.

2 manzanas rojas chicas (o 1 grande).

2 cucharadas soperas de aceite.

La torta invertida de manzana es una opción ideal para la merienda o el postre.

Paso a paso

Preparar las manzanas: lavarlas, cortarlas en rodajas finas y dejarlas en agua para evitar que se oxiden. Caramelizar la base: espolvorear azúcar en el fondo del molde hasta cubrirlo con una capa fina. Mezclar los líquidos: batir la leche, huevos, aceite, miel/azúcar y ralladura de limón. Sumar la harina: incorporarla en forma de lluvia para evitar grumos. Armar la base: disponer las rodajas de manzana sobre el caramelo. Volcar la mezcla: cubrir las manzanas con la preparación. Hornear: cocinar a 180° durante 40 minutos, controlando con palillo a los 30 minutos. Desmoldar: hacerlo en tibio para que el caramelo no se endurezca.

Quienes busquen intensificar el sabor pueden sumar un toque de canela o unas gotas de esencia de vainilla a la mezcla. Si la idea es convertirla en un postre más sofisticado, se puede acompañar con una bocha de helado de crema o un copo de crema batida.

Hay que tener en cuenta que esta torta suele quedar más baja que otras versiones tradicionales: al no contener gluten ni leudantes, la altura no es su fuerte. La práctica y el ajuste de proporciones pueden ayudar a mejorar la textura con el tiempo. Otra variante interesante es reemplazar las manzanas por peras, que también caramelizan muy bien y ofrecen un sabor delicado.