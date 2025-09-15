La receta de la torta de nuez, un postre sencillo y saludable.

Si buscás un postre que sea delicioso, fácil de preparar y además saludable, la torta de nuez es una excelente opción para sumar a tu heladera. Con su sabor inconfundible, la textura de los frutos secos y un toque de dulce de leche sin azúcar, esta receta combina lo mejor del placer dulce con ingredientes más livianos y naturales.

A diferencia de su versión tradicional, esta torta prescinde de harinas refinadas y azúcares, utilizando harina de almendras y stevia como alternativas más saludables. El resultado es un postre nutritivo, ideal para quienes cuidan su alimentación sin resignar sabor.

Perfecta para servir fría como postre o acompañar una merienda con mates, esta torta tiene como protagonista a las nueces, que aportan no solo sabor, sino también grasas buenas, proteínas y textura.

Ingredientes para preparar la torta de nuez

100 g de nueces

5 huevos

100 g de harina de almendras (u otra a elección)

3 sobres de stevia

1 cucharada de esencia de vainilla

1 cucharada de polvo de hornear

Dulce de leche sin azúcar (para decorar)

Más nueces, para decorar

Agregarle dulce de leche a la torta de nuez es una de las combinaciones más elegidas.

Paso a paso:

Separá las claras de las yemas. Batí las claras a punto nieve y agregales la stevia de a poco. Procesá las nueces (o picalas bien chiquitas) y mezclalas con la harina elegida. Incorporá a esa mezcla las yemas, la esencia de vainilla y el polvo de hornear. Integrá bien. Sumá esta preparación a las claras batidas, con movimientos envolventes. Verté en un molde y llevá al horno durante 25 minutos, o hasta que al pincharla el palillo salga seco. Una vez fría, decorá con dulce de leche sin azúcar y nueces picadas por encima.

Esta torta de nuez no solo es fácil de hacer, sino que se conserva muy bien en la heladera, lista para disfrutar en cualquier momento. Rica, sana y rendidora: una receta para repetir.