Receta de la mermelada de naranja que utiliza hasta las cáscaras.

Con la llegada de la primavera, las meriendas se convierten en el momento perfecto para sumar frescura, color y sabor a través de frutas y verduras. Muchas veces, recurrimos a los clásicos quesos, galletitas o mermeladas industrializadas que encontramos en el supermercado, pero existe una alternativa mucho más rica, saludable y natural: preparar tu propia mermelada casera.

Una opción ideal para esta temporada es la mermelada de naranja, que no solo aprovecha al máximo la fruta sino que también te regala un sabor casero inigualable. Lo mejor es que la receta es muy sencilla y vas a necesitar apenas tres ingredientes: 5 naranjas grandes, 350 gramos de azúcar y 350 ml de jugo de naranja (que podés completar con un poco de agua si no llegás a la medida).

Ingredientes para preparar la mermelada de naranja

5 naranjas grandes.

350 gramos de azúcar.

350 ml de jugo de naranja y un poco de agua.

El paso a paso para preparar la mermelada de naranja con cáscaras

El paso a paso comienza pelando las naranjas y reservando sus cáscaras, ya que serán parte de la preparación. En una olla, colocá las cáscaras junto con el azúcar y el jugo. Cociná a fuego medio hasta que se forme una mezcla homogénea con la consistencia típica de una mermelada. Cuando esté lista, volcá la preparación en dos frascos de vidrio de 200 ml y guardá en la heladera.

El resultado es una mermelada de naranja con hebras de fruta, sin conservantes ni aditivos, mucho más nutritiva que las comerciales. Podés disfrutarla sobre panes integrales, galletas de avena o incluso como topping de yogur natural.

Incorporar frutas y verduras a tus meriendas no solo mejora tu alimentación, también transforma cada momento en una experiencia más sabrosa y consciente. Esta receta de mermelada casera es apenas un ejemplo: podés animarte a explorar otras combinaciones con frutillas, duraznos o zanahoria, ideales para la estación más colorida del año.