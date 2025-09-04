La receta de las facturas hojaldradas de panadería para hacerlas en casa.

No hay nada como arrancar el día con unos mates y unas facturas hojaldradas caseras recién salidas del horno. Su aroma invade la cocina y su textura crujiente convierte cualquier desayuno o merienda en un momento especial. Estas delicias se volvieron un clásico infaltable de la mesa argentina, presentes tanto en la semana como en los fines de semana, acompañadas por café, té o mate cocido.

Las facturas, en sus múltiples versiones, son un verdadero emblema de la gastronomía local. Medialunas, vigilantes, cañoncitos rellenos, bolas de fraile y moñitos son solo algunas de las variedades más populares, aunque lo cierto es que la creatividad no tiene límites: se pueden experimentar con diferentes rellenos, formas y terminaciones. En esta ocasión, la propuesta es preparar facturas hojaldradas con crema pastelera y dulce de membrillo, una combinación irresistible que conquista paladares desde siempre.

Ingredientes para la crema pastelera de las facturas hojaldradas:

2 huevos

1/2 taza de azúcar

1/4 taza de harina

2 tazas de leche

Esencia de vainilla a gusto

Ingredientes para las facturas:

12 tapas para empanadas de hojaldre

50 g de dulce de membrillo

1 huevo para pincelar

Azúcar para espolvorear

Las facturas hojaldradas son una opción ideal para la hora del mate.

Preparación