Chau facturas: advierten que las panaderías pueden desaparecer

Los panaderos de la provincia de Buenos Aires atraviesan un momento crítico por la brutal suba de costos que sufren. Desde el sector advirtieron que el encarecimiento de la materia prima con la cual elaboran sus productos puede incluso terminar con la "desaparición" de las panaderías.

Los centros de panaderos de la provincia de Buenos Aires agrupados en la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN) alertaron por los riesgos que corre en las panaderías de barrio la elaboración de facturas, sin duda uno de los productos más tradicionales en el desayuno y la merienda de las familias argentinas. Por "cuarta semana consecutiva aumentaron la materia grasa y la margarina", expresó indignado Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Merlo y uno de los principales referentes de la CIPAN.

"La realidad es que los panaderos estamos pensando en dejar de elaborar facturas por los altísimos costos de producción que implica y porque las ventas siguen cayendo", explicó el dirigente panadero. Con los precios actuales de las materias primas, una docena de facturas "debería venderse entre los 18 mil y 25 mil pesos", señaló Pinto. "Y si tenemos en cuenta que hoy la estamos vendiendo en 6 mil o 7 mil pesos, y aun así cada vez se vende menos, se hace prácticamente imposible seguir fabricando facturas”, expresó. Y se lamentó: “Es terrible lo que está pasando en la industria panadera”.

“A las pocas panaderías de barrio que van quedando no solo nos prohíben fabricar especialidades, algo que era muy común y que se dejó de hacer porque era insostenible, sino que ahora con estos precios también directamente nos están prohibiendo la elaboración de facturas”, sentenció.

Sin embargo, el sombrío panorama no se queda en las facturas. Al describir el aumento de costos del sector, Pinto precisó: "Hace tres meses, el cajón de huevos estaba entre los 40 mil y los 45 mil pesos, y hoy ya pisa los 100 mil pesos. Una caja de grasa que valía 35 mil pesos y ahora nos la venden en 98 mil pesos, o la margarina a 120 mil pesos". Y alertó: "No se puede más así. No vendemos pan, facturas, trotas. La panadería va a desparecer".

Advierten por suba en precio del pan: el kilo llegaría a los $ 4.500

Para fines de junio, los panaderos de la provincia de Buenos Aires habían alertado que se iba a producri una nueva suba del pan que lo llevaría por encima del umbral que va de entre $ 4.0000 y $ 4.500 por la subas de costos. El impacto podría erosionar aún más el poder de compra de los ingresos más bajos, que todavía sufren a pesar de la desaceleración inflacionaria.

“Los insumos y las materias primas siguen subiendo, las ventas cayeron un cincuenta por ciento y, si esto sigue así, van a seguir cerrando panaderías”, resumió Pinto. El dirigente recordó que ya son más de 1.400 las panaderías que tuvieron que cerrar sus puertas en todo el país y reconoció: “La gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere”.

“Muy a nuestro pesar, es posible que tengamos que incrementar el precio de nuestros productos en los próximos días, para tratar de equilibrar un poco los costos de producción, aunque sabemos que esa no es la solución”, cuestionó. A su vez, sostuvo que “antiguamente los panaderos sacaban préstamos para arreglar su panadería o para comprar máquinas", pero hoy se "endeudan para pagar los aguinaldos, la luz, el gas, y ya no saben qué hacer”. Además de las materias primas y las tarifas de los servicios públicos, "hay subas en Ingresos Brutos, en los impuestos municipales, y la realidad es que se hace insostenible mantener los comercios”, agregó Pinto.

Por esta razón "sigue creciendo el trabajo clandestino, que no paga alquileres, impuestos ni sueldos, y que no solo perjudica a la industria panadera", sino que es un "serio riesgo para la población", porque "muchas veces el pan se fabrica en lugares sin la higiene y las condiciones de salubridad que tiene que tener la elaboración de productos alimenticios”, advirtió el representante del CIPAN.