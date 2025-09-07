Receta del pan de pancho de papa con pocos ingredientes y en minutos.

El clásico pan de pancho tiene una versión casera que sorprende por su sencillez y sabor. Se trata del pan de papa, una alternativa esponjosa y económica que se prepara con pocos ingredientes y en menos de una hora. Ideal para quienes buscan innovar en la cocina sin complicarse demasiado.

Además de ser deliciosa, la receta requiere de productos fáciles de conseguir en cualquier supermercado. Así, cualquier comida del fin de semana puede transformarse en un momento especial sin necesidad de gastar de más ni invertir largas horas en la cocina.

El procedimiento comienza con la cocción de las papas, que deben hervirse hasta quedar blandas y luego hacerse puré. En un recipiente se mezclan con la harina, el azúcar, la sal y el huevo. En paralelo, se disuelve la levadura en la leche tibia y se incorpora a la mezcla anterior para formar una masa homogénea.

El paso siguiente es amasar en la mesada mientras se integran trozos de manteca, doblando la masa hasta que deje de pegarse en las manos. Una vez lista, se divide en porciones, se les da forma de bollitos alargados y se acomodan en una bandeja para horno. Antes de la cocción, se pincelan con huevo batido para lograr un dorado uniforme.

El pan de pancho de papa le suma una cuota de esponjosidad y un sabor diferente a las clásicas salchichas.

Los panes se hornean a 180 grados durante 20 minutos. El resultado es un pan suave, dorado y con un toque especial de humedad gracias a la papa, que lo convierte en la base perfecta para armar panchos o sándwiches.

Ingredientes para el pan de pancho de papa: