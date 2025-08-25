La receta de los champiñones rellenos de carne: una entrada elegante para acompañar la cena

Los champiñones rellenos de carne son la prueba de que con pocos ingredientes se puede lograr un plato refinado y lleno de sabor. Esta receta es ideal para quienes buscan sorprender a la familia o a los invitados con una propuesta distinta, que funciona tanto como entrada gourmet en una cena especial como también en un rol de plato principal si se acompaña con una ensalada fresca o una guarnición ligera.
Además de ser fáciles y económicos, los champiñones rellenos tienen otra ventaja: su versatilidad. Permiten incorporar distintos ingredientes al relleno, adaptándose a lo que tengas en casa o a los gustos de cada comensal. El resultado siempre es atractivo, porque al presentarlos en la mesa gratinados con queso y dorados al horno, conquistan a primera vista.
Ingredientes para los champiñones rellenos de carne
-
15 champiñones grandes
-
1 cebolla
-
1 diente de ajo
-
½ morrón rojo
-
150 g de carne picada
-
2 cucharadas de extracto de tomate
-
Queso parmesano rallado (para gratinar)
-
Aceite de oliva, sal y pimienta a gusto
Preparación paso a paso
Paso 1: Preparar los champiñones
Lavalos bien para retirar cualquier resto de tierra, quitá los tallos y reservá los sombreros, que serán la base del plato. No los descartes: picá los tallos y aprovechalos para enriquecer el relleno.
Paso 2: Hacer el sofrito
En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, rehogá la cebolla, el ajo y el morrón rojo bien picados hasta que estén tiernos y fragantes. Incorporá los tallos de champiñón picados y cociná unos minutos más.
Paso 3: Cocinar la carne
Sumá la carne picada al sofrito, condimentá con sal y pimienta y mezclá bien hasta que esté cocida por completo.
Paso 4: Incorporar el extracto de tomate
Agregá las dos cucharadas de extracto de tomate y mezclá para integrar todos los sabores. Cociná unos minutos hasta obtener una preparación jugosa y aromática.
Paso 5: Rellenar los champiñones
Colocá los sombreros de champiñón en una bandeja para horno previamente aceitada. Rellenalos con la mezcla de carne y verduras, presionando ligeramente para que quede bien compacta. Espolvoreá con abundante queso parmesano rallado por encima.
Paso 6: Hornear
Llevá al horno precalentado a 180 °C y cociná durante 15 a 20 minutos, hasta que los champiñones estén tiernos y el queso dorado y crujiente. Servilos calientes para disfrutar de todo su sabor.