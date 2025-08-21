Panchos saludables, sin salchichas y con mucha más proteína: la receta ideal para un antojo.

Los panchos son una de las comidas que más tradicionalmente se relación al consumo de chatarra, por este motivo, muchas personas eligen no consumirlo o dejarlo para ocasiones especiales. Sin embargo, hay una receta de "panchos" saludables que puede hacerse en casa para acompañar alguna jornada de antojos: sin salchichas y con ingredientes naturales.

El punto positivo de esta receta es que puede personalizarse tranquilamente sumando o quitándole los ingredientes que cada uno quiera. Así, con un poco de carne, pan y condimentos se puede llegar a un platillo delicioso sin resignar el gusto por consumir una comida "rápida".

Cómo hacer panchos saludables: los ingredientes y el paso a paso

Ingredientes para 4 porciones

4 panes tipo pancho o de panadería alargados.

400 g de carne picada (puede ser vacuna, de cerdo o mixta).

1 cebolla pequeña.

½ morrón rojo o verde.

1 diente de ajo.

2 cucharadas de aceite de oliva o girasol.

150 g de queso rallado.

4 fetas de queso tipo sándwich.

Condimentos a gusto: sal, pimienta, orégano, ají molido o pimentón.

Aderezos opcionales: mostaza, mayonesa, kétchup o salsa de tomate

Paso a paso de la preparación