Panchos saludables, sin salchichas y con mucha más proteína: la receta ideal para un antojo

Los panchos son una de las comidas que más tradicionalmente se relación al consumo de chatarra, por este motivo, muchas personas eligen no consumirlo o dejarlo para ocasiones especiales. Sin embargo, hay una receta de "panchos" saludables que puede hacerse en casa para acompañar alguna jornada de antojos: sin salchichas y con ingredientes naturales.
El punto positivo de esta receta es que puede personalizarse tranquilamente sumando o quitándole los ingredientes que cada uno quiera. Así, con un poco de carne, pan y condimentos se puede llegar a un platillo delicioso sin resignar el gusto por consumir una comida "rápida".
Cómo hacer panchos saludables: los ingredientes y el paso a paso
Ingredientes para 4 porciones
- 4 panes tipo pancho o de panadería alargados.
- 400 g de carne picada (puede ser vacuna, de cerdo o mixta).
- 1 cebolla pequeña.
- ½ morrón rojo o verde.
- 1 diente de ajo.
- 2 cucharadas de aceite de oliva o girasol.
- 150 g de queso rallado.
- 4 fetas de queso tipo sándwich.
- Condimentos a gusto: sal, pimienta, orégano, ají molido o pimentón.
- Aderezos opcionales: mostaza, mayonesa, kétchup o salsa de tomate
Paso a paso de la preparación
Preparar el sofrito: en una sartén con un poco de aceite, rehogar la cebolla, el morrón y el ajo picados finamente hasta que estén tiernos y ligeramente dorados.
- Cocinar la carne: incorporar la carne picada al sofrito, desgranarla bien y cocinar hasta que pierda el color rosado. Sazonar con sal, pimienta y los condimentos elegidos. Dejar que se integre todo y apagar el fuego.
- Armar los panchos: abrir los panes a lo largo sin separarlos del todo. Colocar en el interior una capa generosa de la mezcla de carne y vegetales.
- Agregar el queso: cubrir cada pan con una feta de queso y espolvorear abundante queso rallado por encima
- Gratinar al horno: llevar los panes a una placa para horno y hornear a temperatura media-alta (180 °C) durante unos 10 minutos, hasta que el queso se derrita y se gratine.
- Servir y acompañar: retirar del horno y sumar los aderezos preferidos. Se pueden acompañar con papas al horno, ensaladas frescas o vegetales grillados para completar el plato.