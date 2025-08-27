La receta saludable del pastel de zanahorias, pollo y queso: ideal para la cena

Si buscás una cena fácil, nutritiva y con sabor, el pastel de zanahoria, pollo y queso se presenta como la opción ideal. Este plato combina verduras, proteína y queso gratinado, ofreciendo un balance perfecto entre sabor y practicidad.
La preparación es sencilla y no requiere ingredientes complicados. Primero se saltean zanahorias y cebolla hasta que estén tiernas, agregando un chorrito de agua para facilitar la cocción. Luego se incorporan huevos, maicena y condimentos para crear la base del pastel. La pechuga de pollo, cortada en cubos y dorada con un toque de curry, aporta textura y proteína.
El armado final consiste en volcar la mezcla en una fuente para horno, distribuir el pollo y cubrir con trozos de queso. Se cocina a 180 °C durante 20-25 minutos hasta que el queso gratine y la superficie quede dorada. Al servir, se recomienda acompañar con una ensalada fresca para equilibrar el plato.
Fácil de preparar, nutritivo y sabroso, este pastel se convierte en una alternativa ideal para quienes buscan una cena reconfortante sin complicaciones.
Ingredientes para preparar el pastel de zanahoria, pollo y queso
3 zanahorias.
2 cebollas.
½ pechuga de pollo.
3 huevos.
1 cucharada de maicena.
Queso por salut a gusto.
Condimentos: sal, pimienta y curry.
Preparación:
Preparar las verduras: pelá y cortá las zanahorias en rodajas finas. Saltealas con la cebolla picada en un poco de aceite de oliva hasta que estén tiernas, agregando un chorrito de agua para ayudar la cocción. Reservá.
Mixear la base: incorporá los huevos, la maicena y los condimentos a las verduras. Procesá hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
Cocinar el pollo: cortá la pechuga en cubos pequeños y salteala hasta dorar. Condimentá con sal, pimienta y curry.
Armar el pastel: en una fuente aceitada, volcá la mezcla de zanahoria, distribuí los cubos de pollo y agregá trozos de queso dentro y sobre la superficie.
Hornear: cociná a 180 °C durante 20-25 minutos hasta que el queso se derrita y la superficie se dore.
Servir: dejá reposar unos minutos, cortá en porciones y acompañá con una ensalada fresca.