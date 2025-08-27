La receta saludable del pastel de zanahorias, pollo y queso: ideal para la cena.

Si buscás una cena fácil, nutritiva y con sabor, el pastel de zanahoria, pollo y queso se presenta como la opción ideal. Este plato combina verduras, proteína y queso gratinado, ofreciendo un balance perfecto entre sabor y practicidad.

La preparación es sencilla y no requiere ingredientes complicados. Primero se saltean zanahorias y cebolla hasta que estén tiernas, agregando un chorrito de agua para facilitar la cocción. Luego se incorporan huevos, maicena y condimentos para crear la base del pastel. La pechuga de pollo, cortada en cubos y dorada con un toque de curry, aporta textura y proteína.

El pastel de zanahorias, pollo y queso es una opción ideal y saludable para la cena.

El armado final consiste en volcar la mezcla en una fuente para horno, distribuir el pollo y cubrir con trozos de queso. Se cocina a 180 °C durante 20-25 minutos hasta que el queso gratine y la superficie quede dorada. Al servir, se recomienda acompañar con una ensalada fresca para equilibrar el plato.

Fácil de preparar, nutritivo y sabroso, este pastel se convierte en una alternativa ideal para quienes buscan una cena reconfortante sin complicaciones.

Ingredientes para preparar el pastel de zanahoria, pollo y queso

3 zanahorias.

2 cebollas.

½ pechuga de pollo.

3 huevos.

1 cucharada de maicena.

Queso por salut a gusto.

Condimentos: sal, pimienta y curry.

Preparación: