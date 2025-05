Lo volvió a hacer: Ari Paluch calló a una compañera en vivo y estalló la polémica.

Ari Paluch volvió a colocarse en el ojo de la tormenta luego de protagonizar un violento episodio con una compañera de trabajo. Luego del escándalo que protagonizó en su ciclo Arizona, emitido por la Rock&Pop, donde tuvo un polémico comentario referido a "ponerle burundanga" a una compañera, ahora volvió a viralizarse un video en donde se lo ve reaccionar de una forma llamativa con otra compañera en un ciclo distinto.

La situación se dio al aire en el Exprimidor, el programa que conduce por el canal de streaming VODCAST desde hace pocos días. Precisamente, en la dinámica del programa se estaba llevando a cabo un debate, en medio de esto, Paluch le preguntó a una compañera si estaba en pareja y otra reaccionó eufóricamente gritando "uh, dudó, dudó". Esta situación no le gustó al conductor quien rápidamente puso los puntos.

"No grités por favor, no grités. Me rompiste los tímpanos", pidió Paluch de forma seria. Aunque si bien su reacción fue tranquila, se dio en el segundo programa que salía al aire por lo que no había tanta confianza con su compañera y a ella se la notó claramente incómoda tras haber quedado tan expuesta. Aunque si bien el programa siguió como si nada hubiera pasado, los oyentes no tardaron en marcar esta situación que se volvió viral en redes sociales.

Echaron a Ari Paluch de la Rock & Pop: el comunicado oficial de Alpha Media

El periodista Ari Paluch fue desvinculado de Alpha Media tras sus desafortunadas declaraciones al aire de la FM Rock & Pop sobre "poner burundanga" a una compañera de trabajo.

"El Grupo Alpha Media informa que en el día de la fecha resolvió la relación contractual de Ari Paluch con FM Rock & Pop y no continuará vinculado a la radio", manifestaron desde la empresa, en un comunicado firmado por la CEO, Silvia Marino.

Ari Paluch protagonizó un inesperado momento en pleno vivo en Nadie Nos Para, el programa que conduce Beto Casella por Rock&Pop. Mientras se debatían uno de los últimos casos de "viudas negras", el periodista de 62 años lanzó un impronunciable comentario incitando a ponerle burundanga en la bebida a una de las productoras del ciclo.

En horas de la mañana del martes 11 de marzo, se vivió un momento incómodo al aire mientras se hacía el pase entre el programa de Ari Paluch y el de Beto Casella. El también conductor de Bendita TV realizó un análisis de la situación y dijo que las "viudas negras" suelen preguntar el peso de sus víctimas para calcular la cantidad de droga a colocar en la bebida.

"¿Tan fácil es conseguir burundanga? Porque a mí esta chica... ¿Cómo se llama tu locutora? ¿Noe? Es linda esa chica. Entonces podemos arreglar, vamos y vamos, le ponemos en el vaso con agua", lanzó para la sorpresa tanto de Beto como Martina Paluch, la hija del periodista que se encontraba en el panel del programa. "Frenalo vos a tu padre", dijo el conductor.