Suspendieron a Ari Paluch de la Rock & Pop tras sus violentos dichos sobre una colega.

Ari Paluch fue suspendido de la radio Rock & Pop tras la fuerte polémica que protagonizó. Todo comenzó porque el reconocido locutor hizo un comentario fuera de lugar sobre una de las locutoras del programa el pasado martes 11 de marzo, mientras estaba al aire con su compañero Beto Casella. Para sorpresa de todos, el locutor propuso agredir sexualmente a una productora y causó una fuerte indignación entre todos sus compañeros.

Lo que más indignó a sus colegas y oyentes fue cuando planteó la posibilidad de drogar a su compañera sin su consentimiento para lograr acercarse a ella. "¿Tan fácil es conseguir burundanga? Porque a mí esta chica... ¿Cómo se llama tu locutora? Es linda esa chica. Entonces podemos arreglar, vamos y vamos, una mañana le ponemos en el vaso con agua", declaró el presentador.

Beto reaccionó con incomodidad, y ante esta situación, la hija de Paluch, Martina, lo frenó y le dijo: "Padre, ubicate". Sin embargo, el locutor no tomó noción de la gravedad de sus declaraciones e insistió: "¿No hay un nivel de burundanga chiquitito? Que te da un besito...". Es importante destacar que antes de este hecho, Paluch ya había recibido denuncias públicas por parte de locutoras y maquilladoras que trabajaron con él y que aseguraron que el periodista se desubicaba mediante comentarios y toqueteos. Según trascendió, lo suspendieron de la radio y no volverá hasta el viernes de su ciclo.

La denuncia contra Ari Paluch

Ariana Rischmuller, una microfonista de A24, había denunciado a Paluch anteriormente. Luego, se le sumaron Sofía, una maquilladora, y otras dos locutoras que aseguraron haber pasado por situaciones similares mientras trabajaban con el periodista. Ariana, quien trabajó con él en 2015, hizo un letal descargo durante una nota con Ulises Jaitt en El Show del Espectáculo (Radio Urbana).

"A pesar del poco tiempo que trabajé con él, yo no me sentí cómoda. Cuando me contrataron me sentí muy halagada porque Ari es una persona reconocida en los medios. Una vez que me hacen la propuesta y decido empezar a trabajar, las mismas autoridades me advirtieron que era muy probable que él me invitara a tomar un café, entonces les aclaré que mis intenciones eran netamente laborales", comenzó diciendo.

En este sentido, sumó que Paluch "tiene un maltrato generalizado" y que particularmente con las mujeres tiene "un trato peyorativo". "Me molesta cuando saludás y te ponen la mano en el hombro, en la cara, en la cintura, el cuello. Molesta, sobre todo cuando viene de una figura con poder, porque si él levanta el pulgar seguís trabajando, sino, no", reflexionó.

Además, describió otras situaciones que la pusieron en alerta, como una ocasión en la que preguntó al aire "cuál era el color de la tanga" de una compañera. "Pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando él me llamó frígida al leer el horóscopo y ese fue el último día que trabajé", finalizó.