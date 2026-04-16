Ni cactus ni suculentas: la planta resistente que dominará los hogares en 2026.

Los cactus y las suculentas son unos de los grandes protagonistas de la decoración de interiores, y es que su bajo mantenimiento y estética minimalista los vuelven perfectos para balcones o departamentos pequeños. Sin embargo, las tendencias empiezan a cambiar y una nueva especie se posiciona como la favorita para quienes buscan plantas resistentes, lindas y fáciles de cuidar. Se trata de la zamioculca, también conocida como ZZ plant, una opción que cada vez es más popular y que promete ser la tendencia en 2026.

Por qué la zamioculca será tendencia en 2026

La zamioculca es una planta extremadamente resistente, que tolera la falta de luz natural, los riegos poco frecuentes y los cambios de temperatura sin mayores complicaciones. Tiene un aspecto elegante, con hojas verdes brillantes y tallos firmes, que la convierte en un elemento decorativo que encaja tanto en espacios modernos como en ambientes más clásicos.

La zamioculca es ideal para la decoración de hogares.

A diferencia de otras plantas de interior, no requiere cuidados constantes, lo que la vuelve ideal para personas con poco tiempo o sin experiencia en jardinería. Otro punto clave es su durabilidad, ya que, mientras que muchas plantas pueden deteriorarse rápidamente ante pequeños descuidos, la zamioculca mantiene su estructura y color durante largos períodos, incluso en condiciones adversas.

Cómo cuidar una zamioculca en casa

Aunque es una planta de bajo mantenimiento, hay algunos cuidados básicos que ayudan a potenciar su crecimiento y mantenerla en buen estado. El riego debe ser moderado, por lo que lo recomendable es esperar a que la tierra esté completamente seca antes de volver a regar, ya que el exceso de agua puede dañar sus raíces. Hay que tener siempre presente que, es más fácil recuperarla por falta de agua que por exceso.

En lo que respecta a la luz, puede adaptarse a espacios con poca iluminación, aunque crece mejor en ambientes con luz indirecta. No es necesario ubicarla cerca de una ventana, lo que la hace perfecta para interiores, sobre todo departamentos pequeños ubicados en contrafrente. Por último, es importante colocarla en macetas con buen drenaje y evitar ambientes con humedad excesiva.

Teniendo presentes todos estos cuidados, la zamioculca puede llegar a durar años. Para quienes prestan atención a la decoración del hogar, es la opción perfecta, ya que aporta color pero de forma minimalista. De esta manera, esta planta se posiciona como una de las tendencias en flora y decoración de interiores de 2026.