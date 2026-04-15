Guía básica de cactus y suculentas: cómo cuidarlas y cuándo regarlas.

Si bien los cactus y suculentas son plantas conocidas por su bajo mantenimiento, no están exentas de ciertos cuidados. Y es que, para que realmente crezcan sanas y luzcan su belleza, es clave entender qué necesitan y, sobre todo, qué errores evitar a la hora de mantenerlas en casa.

Cómo cuidar los cactus y suculentas: guía básica

Uno de los puntos más importantes es el riego. A diferencia de otras plantas, los cactus y las suculentas almacenan agua en sus hojas, tallos o raíces, por lo que no requieren un riego constante. De hecho, el exceso de agua es la principal causa de problemas. En lugar de regarlas con frecuencia, lo ideal es hacerlo solo cuando el sustrato esté completamente seco. En verano, esto puede significar una vez por semana o cada diez días, mientras que en invierno el riego puede espaciarse aún más, incluso cada dos o tres semanas, dependiendo del ambiente.

Los cactus y las suculentas requieren de un mínimo cuidado.

Además de la cantidad de agua, también importa la forma de regar. Es recomendable hacerlo de manera abundante pero espaciada, permitiendo que el agua drene bien por los agujeros de la maceta. Nunca deben quedar charcos, ya que esto puede provocar la pudrición de las raíces, un problema que es difícil de revertir. En este sentido, sirve mucho usar macetas con buen drenaje y un sustrato arenoso y liviano.

La luz es otro factor clave, dado que estas plantas suelen necesitar buena iluminación para desarrollarse correctamente. Lo ideal es ubicarlas cerca de una ventana donde reciban luz natural, preferentemente varias horas al día. Sin embargo, hay que tener cuidado con la exposición directa al sol intenso, especialmente en verano, ya que puede generar quemaduras en las hojas.

Asimismo, el ambiente influye más de lo que parece. Y es que, los cactus y las suculentas prefieren espacios ventilados y secos. Es por eso que, si se las va a tener en el interior de casa, conviene evitar ubicarlas en lugares cerrados o con poca circulación de aire. Otro aspecto a tener en cuenta es el crecimiento y el estado general de la planta. Si tienen hojas blandas, manchas oscuras o un aspecto arrugado pueden indicar problemas de riego o de luz. En esos casos, ir a un vivero y consultar con un especialista es la mejor opción.

Asi que, si bien los cactus y las suculentas no requieren de grandes cuidados, para que crezcan sanas y luzcan su belleza hay que dedicarles cierto mantenimiento, no todos los días, sino, una vez por semana, al menos.