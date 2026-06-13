No es la colita con gel: el peinado recogido en tendencia para este otoño-invierno 2026.

La colita de pelo con gel es el recogido más elegido desde hace años, especialmente tras la llegada del Clean Girl Look, que propone peinados y looks pulidos, prolijos y con mucho gel, para que todo se vea ordenado y perfecto.

Si ya te aburriste de ese peinado o no va con vos, hay un peinado recogido que se va a usar mucho esta temporada de otoño-invierno 2026. Se trata de la cola baja sencilla, un clásico que la influencer Emilie Joseph volvió a poner de moda este último tiempo.

Cola baja sencilla: cómo es el peinado en tendencia para este 2026

Esta colita de cabello es un clásico total que siempre vuelve. La influencer Emilie Joseph suele combinarla con un blazer oversize, un top tejido corto y aros dorados. Este peinado te hace ver prolija de inmediato. Además, no es necesario que uses gel si no te sentís cómoda.

Peinado en tendencia para este otoño-invierno 2026.

"No siempre necesitás usar mucho gel, especialmente si tenés el cabello fino", explica el estilista Jeremy Pugh, en diálogo con Real Simple. "Cuando trabajo detrás de escena en las semanas de la moda hacemos este look constantemente. Lo que solemos hacer es aplicar una laca de fijación media con un cepillo mientras usamos el secador para alisar el cabello. Así conseguimos un acabado brillante y prolijo que sigue siendo fácil de cepillar después".

Otras colitas en tendencia para este año

Por otro lado, al cola de caballo maximalista con muchos accesorios también va a ser tendencia. Heart Evangelista usa una cola de caballo muy tirante hacia atrás decorada con cintas y moños de cuero del mismo color que su cabello. Para recrear este look, un producto de fijación fuerte será tu mejor aliado. Sumá hebillas o broches para sujetar los mechones más cortos.

Peinado en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Por último si los peinados totalmente recogidos no son lo tuyo, la media colita también es una gran opción. Helena Bordon lleva este peinado a la perfección con un look inspirado en los años 2000 y puntas hacia afuera. "En lugar de utilizar un gel de fijación fuerte, que puede quebrar el cabello al retirarlo, uno de mis trucos favoritos es usar una mascarilla capilar espesa para peinar todo hacia atrás, especialmente si tenés el cabello fino", explica Pugh. "Y para lograr esas puntas abiertas hacia afuera tan características, simplemente pasá la planchita y girá las puntas al final".