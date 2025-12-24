Taylor Swift, Mariah Carey, Thalía y más: 10 canciones de Navidad en español e inglés para recibir Noche Buena

Una playlist perfecta para escuchar en la próxima Noche Buena.

La música tiene un vínculo muy fuerte con la Navidad, ya que acompaña y potencia el clima emocional de la festividad. Desde villancicos tradicionales hasta canciones modernas, la música ayuda a crear una atmósfera de encuentro, alegría y celebración, marcando el ritmo de los preparativos y de la Noche Buena; por eso, desde El Destape Web hicimos una selección de tracks para escuchar en esta Navidad 2025.

Si bien los clásicos navideños ocupan un lugar central y despiertan recuerdos y tradiciones compartidas, la Navidad también sirve para descubrir canciones menos conocidas que aportan innovación y nuevas emociones. Muchas de estas piezas mantienen el espíritu festivo, pero con estilos distintos, letras más actuales o influencias de otros géneros musicales.

Explorar nuevas propuestas musicales para Noche Buena también es una forma de personalizar la celebración y adaptarla a los gustos de cada familia o grupo de amigos. La música, en todas sus variantes, acompaña las conversaciones, los brindis y los momentos de pausa, convirtiéndose en un elemento esencial de toda Navidad.

Canciones navideñas para escuchar en la próxima Noche Buena

All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey: el himno navideño por excelencia, con un ritmo alegre y pegadizo que combina espíritu festivo, romance y energía. Es ideal para levantar el ánimo, cantar en familia y marcar el momento más celebratorio de la Navidad.

Christmas Tree Farm - Taylor Swift: una canción cálida y nostálgica que evoca recuerdos de infancia, nieve y celebraciones en familia. Tiene un sonido clásico con un toque moderno, perfecta para crear un clima acogedor y emotivo.

Feliz Navidad -Thalía: una versión renovada y latina del clásico, con arreglos modernos y un ritmo alegre que invita a cantar. Ideal para generar un clima festivo y familiar desde el comienzo de la reunión.

It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas - Michael Bublé: una canción elegante y cálida, con sonido clásico y voz suave. Evoca escenas típicas de la Navidad y funciona muy bien como música de fondo durante la cena.

Santa Claus Is Coming to Town - Jackson 5: una versión dinámica y llena de energía, con un espíritu infantil y divertido. Perfecta para levantar el ánimo y sumar entusiasmo, sobre todo si hay chicos.

Mi burrito sabanero - Juanes: una reinterpretación moderna de un villancico tradicional latinoamericano que mantiene la esencia clásica pero con un sonido actual y cercano.

.

Christmas Lights - Coldplay: una canción navideña poco convencional, con un tono melancólico y reflexivo. Ideal para quienes buscan algo distinto, más íntimo y moderno.

Navidad sin ti - Marco Antonio Solís: una balada emotiva que muestra el lado más nostálgico de la Navidad. Perfecta para un momento tranquilo o para quienes conectan con lo sentimental en estas fechas.

Underneath the Tree - Kelly Clarkson: un tema pop navideño lleno de energía y optimismo. Transmite alegría, romance y espíritu festivo, ideal para ambientar la previa de la celebración.