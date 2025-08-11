Arrancan los Knockauts de La Voz Argentina con nuevas incorporaciones.

La Voz Argentina inicia este lunes 11 de agosto una de las etapas más esperadas de su quinta temporada: Los Knockouts, que se verán a las 21:45 por Telefe y, posteriormente, en HBO Max.

El programa conducido por Nicolás Occhiato dejará atrás las “Batallas” para dar paso a un formato en el que dos participantes del mismo equipo se enfrentarán interpretando canciones diferentes. El coach elegirá a uno para continuar, pero podrá “robar” hasta dos artistas eliminados de otros equipos.

Cómo serán los knockouts de La Voz Argentina

Los Knockouts de La Voz Argentina son una etapa clave en la competencia donde la tensión y la estrategia toman protagonismo. En esta fase, dos participantes del mismo equipo se enfrentan cantando canciones diferentes, demostrando no solo su talento vocal sino también su estilo y personalidad. A diferencia de las Batallas, donde los duetos eran en conjunto, acá cada concursante brilla por separado, lo que obliga a los coaches a evaluar con más detalle quién tiene más chances de avanzar en la competencia.

El formato permite que cada coach elija al ganador de cada duelo para continuar en la siguiente ronda, pero además cuenta con la posibilidad de “robar” hasta dos participantes eliminados de otros equipos. Esto añade una dinámica extra de juego, ya que los coaches deben pensar estratégicamente no solo en su propio equipo, sino también en las oportunidades que surgen al rescatar talentos de la competencia.

Dónde y cuándo ver los Knockouts de La Voz Argentina

Los Knockouts de La Voz Argentina se podrán ver esta noche, lunes 11 de agosto, a partir de las 21:45 horas por la pantalla de Telefe. Además, quienes prefieran pueden acceder a la transmisión online a través de la plataforma HBO Max, donde estará disponible poco después de la emisión en vivo. Para complementar la experiencia, los fanáticos también podrán seguir contenido exclusivo, reacciones y análisis en vivo en YouTube y Twitch, gracias a los programas “React de La Voz” y “El Regreso”, disponibles en Streams Telefe y Luzu TV.

Quiénes serán los participantes en los Knockouts

Los participantes que llegan a la etapa de Knockouts en La Voz Argentina son aquellos que lograron superar con éxito las rondas anteriores, como las Audiciones a Ciegas y las Batallas, demostrando talento, carisma y versatilidad. En esta edición, cada coach cuenta con un grupo selecto de cantantes que han sido cuidadosamente elegidos para competir en esta fase. Los concursantes provienen de distintos rincones del país, con estilos variados que van desde baladas hasta ritmos más urbanos y modernos, lo que promete enfrentamientos muy entretenidos y diversidad musical. Además, algunos participantes que fueron “robados” por otros coaches durante las Batallas también tendrán la oportunidad de brillar en los Knockouts, agregando más emoción y competencia al certamen.

Equipo Soledad

El equipo de Soledad Pastorutti, reconocido por apostar a la variedad de historias y estilos, incluye a:

Rogelio Posat

Mía Frankel

Gustavo Rosales

Luis González

Iván Borda (robado del Team Lali)

Mauricio Tarantola

Agustín Carletti

Violeta Lemo

Ezequiel Montagnino

Joaquín Martínez

Leandro Romano

Celeste López

Milagros Amud

Enrique y Tomás Olmos

Iván Horrocks

Milena Salamanca

Agustín Isasmendi

Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra)

Rocío González

Equipo Lali

Por su parte, Lali Espósito continúa con un equipo muy competitivo conformado por:

Jaime Muñoz

Oscar Burgos (robado del Team Soledad)

Lola Kajt

Alan Lez

Iara Lombardi

Aimel Salí

María Bernad

Giuliana Piccioni

Valentina Otero (robada del Team Miranda!)

Gabriel Franchelli

Laila Speciale

Rafael Morcillo

Santiago Maluendez (robado del Team Miranda!)

Valentino Rossi

Lucas Rivanedeira

Juana Falcao

Jerónimo Romero

Lucio Casella

Ambrosio Cantú.

— La Voz Argentina (@LaVozArgentina) August 11, 2025

Equipo Miranda

El dúo Miranda! mantiene su sello con:

Federico Caravatti

Thomas Guzmán

Benjamín Depasquali

Pablo Cuello (robado del Team Lali)

Ámbar Carrizzo

Josué Cordero

Lisandro Domínguez

Nadin Chantal

Sofía Verna

Alexia Vázquez

Martín Guerrero (robado del Team Soledad)

Juan Pablo Orlando

Emiliano Villagra

Abril Robledo

Eugenia Rodríguez

Ximena Padilla

Franca Castro Videla

Tiziana Minotti.

Equipo Luck Ra

Finalmente, el equipo de Luck Ra está integrado por:

Lucía Lencina

Mateo Pintor

Camila Rizo

Pablo Galve

Leonel Alegre (robado del Team Miranda!)

Lucas Barros

Thomas Dantas

Federico Mestre

Poppo Rigoli

Nathalie Cajigal

Avril Areste

Melanie Rosales

Jaqueline Medina

Nicolás Behringer

Emma Roach

Francisco “Kakush” González (robado del Team Lali)

Leo Belmonte

Nicolás Armayor

Quiénes son los nuevos co-coaches que se suman a los Knockouts

Una de las novedades de este año es la presencia de co-coaches, artistas invitados que acompañarán a los entrenadores en sus decisiones. Lali Espósito contará con Zoe Gotusso; Luck Ra, con Cazzu; Soledad Pastorutti, con el Chaqueño Palavecino; y Miranda!, con Emmanuel Horvilleur. Estos asesores estarán presentes en el escenario principal para aportar su mirada artística y aconsejar a los participantes antes de cada duelo.

Además, La Voz Argentina amplía su propuesta digital. Los seguidores podrán ver “El Regreso” con Karina La Princesita, quien actúa como quinta coach, los lunes y miércoles a las 23:15 en Luzu TV y Streams Telefe. También habrá reacciones en vivo en YouTube y Twitch, conducidas por Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo.

Con más de una década en pantalla y adaptaciones en distintos países, La Voz Argentina sigue renovando su formato para sorprender al público. Los Knockouts no solo ponen a prueba la voz y el estilo de cada concursante, sino que también exigen a los coaches tomar decisiones estratégicas que pueden cambiar el rumbo de la competencia.

La Voz Argentina continúa consolidándose como uno de los programas de entretenimiento más importantes y vistos del país. La temporada 2025/2026 viene acompañada de una fuerte recepción en medios digitales y redes sociales, lo que confirma el impacto del ciclo.

Además, la estrategia multiplataforma amplió notablemente el alcance y permitió que la audiencia siga el programa más allá del horario tradicional. La etapa de Knockouts, con su formato dinámico y la posibilidad de “robar” concursantes, aporta un ingrediente extra de suspenso que mantiene la atención y el debate activo en redes sociales.

