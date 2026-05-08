Horóscopo del fin de semana 8 al 10 de mayo 2026: las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo

Mhoni Vidente.

La astrología es un refugio y guía para millones de personas. En ese sentido, las predicciones de Mhoni Vidente son una de las más esperadas. Para este fin de semana largo emocionalmente intenso —atravesado además por la celebración del Día de la Madre en varios países—, la astróloga adelantó cuáles serán los signos con más suerte, qué energías dominarán cada jornada y cuáles son los números, colores y compatibilidades que podrían marcar el rumbo de los próximos días.

Mhoni Vidente.

Los signos con más suerte y energía positiva este fin de semana

Según Mhoni Vidente, Aries, Leo y Capricornio serán los signos más beneficiados por las energías astrales durante el 8, 9 y 10 de mayo. Habrá oportunidades laborales, nuevas conexiones amorosas y golpes de suerte vinculados al dinero.

También destacó que mayo será un mes de transformación emocional para signos como Géminis, Escorpión y Piscis, que podrían cerrar ciclos del pasado y abrirse a nuevas relaciones o proyectos personales.

Horóscopo signo por signo: qué le espera a cada uno

Aries: días de sorpresas amorosas y mucha atracción personal. Posibles cambios laborales y reuniones importantes. Evitar discusiones de pareja y controlar la ansiedad. Números de la suerte: 07 y 21.

días de sorpresas amorosas y mucha atracción personal. Posibles cambios laborales y reuniones importantes. Evitar discusiones de pareja y controlar la ansiedad. 07 y 21. Tauro: cambios en el trabajo y necesidad de controlar el carácter impulsivo. Fin de semana ideal para conectar con la naturaleza. Posible romance con Virgo o Capricornio. Números: 04 y 12.

cambios en el trabajo y necesidad de controlar el carácter impulsivo. Fin de semana ideal para conectar con la naturaleza. Posible romance con Virgo o Capricornio. 04 y 12. Géminis: energía positiva y renovación emocional. Un nuevo amor aparece en el horizonte. Posibilidad de viajes y crecimiento personal. Números: 02 y 11.

energía positiva y renovación emocional. Un nuevo amor aparece en el horizonte. Posibilidad de viajes y crecimiento personal. 02 y 11. Cáncer: agenda social cargada y noticias económicas inesperadas. Buen momento para viajes y actividades al aire libre. Evitar relaciones que no valoren tus sentimientos. Números: 17 y 30.

agenda social cargada y noticias económicas inesperadas. Buen momento para viajes y actividades al aire libre. Evitar relaciones que no valoren tus sentimientos. 17 y 30. Leo: golpe de suerte en juegos de azar y buenas noticias financieras. Fin de semana ideal para cerrar conflictos del pasado y avanzar en proyectos personales. Números: 09 y 28.

Astrología.

Virgo: etapa de crecimiento económico y oportunidades laborales. Posibilidad de iniciar un negocio familiar. También habrá nuevas conexiones amorosas. Números: 06 y 20.

etapa de crecimiento económico y oportunidades laborales. Posibilidad de iniciar un negocio familiar. También habrá nuevas conexiones amorosas. 06 y 20. Libra: mucho trabajo y necesidad de alejarse de chismes o tensiones laborales. Posible regreso de un amor del pasado. Dinero extra para viajes o descanso. Números: 09 y 12.

mucho trabajo y necesidad de alejarse de chismes o tensiones laborales. Posible regreso de un amor del pasado. Dinero extra para viajes o descanso. 09 y 12. Escorpión: buenas noticias de salud y llegada de un amor compatible. Necesidad de bajar el estrés y controlar el temperamento. Números: 00 y 35.

buenas noticias de salud y llegada de un amor compatible. Necesidad de bajar el estrés y controlar el temperamento. 00 y 35. Sagitario: jornadas intensas en estudios y trabajo. Posibles cambios de casa o decisiones importantes para el futuro. Fin de semana ideal para renovar energías. Números: 19 y 40.