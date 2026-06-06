Foiled Cashmere: el color de pelo en tendencia para este 2026, natural y sofisticado.

El Foiled Cashmere es el color de pelo que va a ser tendencia este 2026 y que ya varias celebridades están usando. Es un color de pelo sofisticado, muy natural y que es ideal si sos morocha o castaña y querés apostar por un cambio sutil.

Este color está inspirado en la estética elegante y minimalista de los años 90, este tono busca aportar luminosidad al cabello sin crear contrastes demasiado marcados. A diferencia de otras técnicas de aclarado más evidentes, se caracteriza por lograr un efecto suave, refinado y de aspecto costoso, como si el pelo hubiera aclarado naturalmente con el tiempo.

Según expertos de Real Simple, la tendencia nació como una reinterpretación moderna de los rubios sofisticados que popularizó Carolyn Bessette-Kennedy y rápidamente conquistó a estilistas y celebridades por su acabado delicado y atemporal. El resultado es un cabello con dimensión, brillo y movimiento, pero sin las clásicas mechas gruesas ni el efecto desgastado del balayage tradicional.

Las ventajas del Foiled Cashmere, el color de pelo en tendencia para este 2026

Una de las claves del Foiled Cashmere es que puede adaptarse a distintos colores de base. Aunque funciona muy bien en rubias que buscan sumar profundidad y contraste, también es una excelente opción para morochas y castañas que quieren iluminar su melena sin realizar un cambio drástico.

Para conseguir este efecto, los coloristas trabajan con reflejos estratégicamente ubicados y una tonalización personalizada que permite integrar perfectamente los tonos más claros con el color natural del cabello. De esta manera se logra una transición suave y armoniosa que requiere menos mantenimiento que otras técnicas de aclarado.

Además de aportar luz al rostro, el Foiled Cashmere ayuda a crear una apariencia más saludable y brillante, por lo que se perfila como una de las tendencias favoritas para quienes buscan renovar su look de cara a la nueva temporada sin perder naturalidad.

Cómo pedirlo en el salón

Si querés sumarte a esta tendencia, pedile a tu colorista un Foiled Cashmere o mostrá una foto de referencia. La clave está en lograr reflejos finos y estratégicamente ubicados que aporten luminosidad sin generar contrastes marcados.

También es importante pedir una tonalización personalizada para que el resultado se vea suave, natural y perfectamente integrado con tu color de base. El objetivo final es conseguir un cabello brillante, con dimensión y un efecto elegante de bajo mantenimiento.