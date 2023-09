Sofía Jujuy contó un dato de su vida que la avergüenza: "Una vez"

Sofía Jiménez terminó su noviazgo tras enterarse de las múltiples infidelidades del polista Bautista Bello. La modelo y conductor reveló lo que no pudo volver a hacer.

Sofía "Jujuy" Jiménez fue una de las figuras más solicitadas por los programas de espectáculo hace poco más de dos meses cuando se enteró en vivo de las múltiples infidelidades de su exnovio, el polista Bautista Bello, La modelo ya superó ese drama, pero contó lo que no pudo volver a hacer desde ese momento.

Jujuy estaba a punto de casarse con Bello hasta que, de un día para el otro, se enteró que la había engañado durante un viaje que hizo a Brasil. La noticia le llegó a Sofía gracias a que se filtraron fotos del momento en las redes sociales, pero en ese entonces pensó que solamente había sido con una mujer. Fue su hermana, Inés, quien le señaló que en realidad el polista le fue infiel con cinco mujeres en plena nota con LAM.

Tras haber quedado totalmente expuesta, la modelo ahora está abocada a emprender nuevos proyectos. "Tengo ganas de conducir, de tener mi propio programa. Siento que ya estoy lista para encararlo desde el lado del entretenimiento. Hoy la televisión está mutando y hay otras plataformas”, indicó Jiménez, en diálogo con Paparazzi.

“Estoy, también, metiéndome por el lado de la actuación. Haciendo castings, metiéndome. Vamos a ver si sale algo en algún momento. Renovada”, agregó Sofía. De inmediato, remarcó que esto fue parte de su método de sanación: “Mi corazón está rellenando los agujeros, reconstruyendo. Ya estoy mucho mejor. Necesito estar liviana”.

“Avanzar, caminar y solucionar. Obviamente, me doy mis tiempos. Tuve mi momento de conectar con la tristeza”, explicó Jujuy, que luego de haber quedado "escrachada" como engañada recibió mensajes de varias personas que se sintieron identificados con su situación. "No puedo explicar la cantidad de gente que me escribió tirando buena onda. Mucho cariño de las mujeres”, destacó.

"Me tocó todo justo estando afuera así que la vida me tiró una mala pero no tanto porque estaba en Menorca, después me fui a Portugal y trabajando en Croacia. Lo positivo está dentro mío. Lo proceso como un duelo y no me juzgo”, añadió y reveló que en una oportunidad ella estuvo del otro lado al serle infiel a un novio.

“Una vez. Y me sentí tan mal que corté la historia. Fue hace un montón y prefiero no estar de novia si me está pasando eso", subrayó Jujuy y reflexionó: "Evidentemente, uno tiene que vivir estas experiencias para hacerse cargo y darse cuenta de lo que uno siente. Conocerse. Es aparte de la viuda. A todos nos ha pasado y va pasar. El punto es ser consciente y no lastimar al otro”.

Por último, se refirió a su presente sentimental y los candidatos que intentaron conquistarla, aunque aclaró que todos fueron rechazados y continua soltera. "Futbolistas no. Hay pero por lo pronto no me vi con nadie, no tuve una cita post separación. Todavía no me siento del todo lista. Hay un momento en el que hay un clic que no se dio. Ya va a llegar. Mientras estoy abocada a la conducción y presencias”, cerró.

Sofia Jujuy reveló su sorprendente diálogo con Neymar

Sofía Jujuy es una de las modelos y conductoras más reconocidas de la farándula argentina y si bien su intimidad quedó al descubierta hace algunos meses, nunca se caracterizó por ventilar todo sobre su vida privada. Fue por eso que sorprendió a todos al revelar la inesperada charla que tuvo nada menos que con el futbolista brasileño Neymar, quien le mandó muchos mensajes a su cuenta de Instagram con el objetivo de poder tener una cita.

La historia salió a la luz la noche que estuvo invitada al late night show Noche Al Dente, que conduce Fernando Dente por América TV. "¿Por qué no le diste bola a Neymar?", le preguntó en el segmento llamado "10 al hilo", exponiendo una situación que pocos conocían. Lejos de evitarla, respondió sin problemas.

"Fue muy loco todo. Me mandó un mensaje directo de Instagram y yo dudé. '¿Será él?', pensé. Pero después siguió mandando, siguió mandando hasta que respondí y él me mandó el WhatsApp de una", reveló Jujuy. "¿Es medio gato?", indagó Dente respecto al futbolista brasileño que actualmente juega en el Al-Hilal de Arabia Saudita. Sofía contestó a la pregunta y develó si realmente continuó la charla con Neymar. "Me da la sensación de que tira a ver quién pica. Me dio cosa, como que me asustó. Encima yo estaba iniciando otro vínculo", expresó.