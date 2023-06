El calvario de Sofía Jujuy tras su dolorosa ruptura: "Sigo viva"

Sofía Jujuy hizo un doloroso descargo en sus redes sociales tras la separación de su pareja, Bautista Bello, quien la engañó con una mujer en una fiesta. La conductora volvió a dirigirse a su cuenta de Instagram y compartió una reflexión con sus seguidores sobre las relaciones, el amor propio y los duelos. Miles de usuarios se solidarizaron con la modelo y le enviaron su apoyo en este difícil momento personal que atraviesa.

Apenas unos días atrás, Jujuy se enteró que su novio le fue infiel durante sus vacaciones a Río de Janeiro. Esto salió a la luz gracias a la cuenta de Instagram Gossipeame, que se encarga de investigar las vidas de los famosos. "Pochi", la dueña de la cuenta, descubrió fotos y videos del polista en una fiesta en Brasil, besándose con otra mujer, y los compartió con sus seguidores. Inmediatamente, la modelo lo vio y terminó su relación.

En este contexto, hizo un nuevo posteo en sus redes a modo de reflexión. "Ay, lpm... qué importante es el amor propio en momentos como el que estoy atravesando. Qué importante es recordarnos lo valiosas que somos más allá de lo que la vida tenga para contarnos. Qué flash cómo te puede cambiar literal de un segundo a otro", comienza el texto.

"Abrazarse fuerte es la cuestión, o por lo menos así me consuelo yo… Mujeres, las abrazo fuerte a ustedes también que me llenaron de amor y contención. No puedo creer la cantidad de mensajes que recibí. Qué fuerte ver y sentir cómo todas pasamos alguna vez por infidelidades y frustraciones amorosas", sigue.

Y en referencia a sus rupturas anteriores, sumó: "Yo ya voy como por la cuarta, y sigo viva. Pues como dicen, 'nadie muere de amor', aunque a veces el dolor por dentro es intensisímo, y la razón no encuentre explicación, esta vez lo voy a intentar vivir con un humor, y como desde otro lugar, siento que la vida siempre tiene lecciones para darnos y está en nosotras en cómo elegimos transitarlas".

Por último, se mostró muy agradecida por tener "herramientas para sostenerme con solidez y sentirme cada vez más fuerte internamente". "Sé que voy a tener días y momentos más tristes, más felices, pero voy a encargarme de todos los días agradecer las personas y cosas que ya tengo y las que están por llegar", concluyó. Miles de seguidores le demostraron su apoyo y le enviaron mensajes de contención.

La dolorosa reacción de Sofía Jujuy al enterarse que su novio le fue infiel

Apenas la modelo se enteró de la infidelidad de su novio, publicó un video llorando en sus historias de Instagram para anunciar su separación. "Los que me conocen, saben que yo soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, estoy partida al medio, no lo puedo creer. Estoy desilusionadísima. En este momento, no puedo decir demasiado, tampoco", comenzó.

Además, agregó que tenían muchos planes y proyectos, como viajar e incluso tener hijos. "Cuando te rompen el corazón, no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo. Parece una película de terror. Agarro mi celular, veo todas estas cosas y no lo puedo creer. Estaba trabajando, loco. Quería tener vacaciones lindas. Pero bueno, todo pasa, supongo", se lamentó.

Por último, les dio las gracias a sus seguidores por el apoyo: "Simplemente quería aparecer por acá, tengo el celular explotado, entonces respondo una sola vez por acá y me desconecto. Gracias a todos los que mandan amor, obviamente a toda mi familia, mis amigas, tengo gente hermosa alrededor".