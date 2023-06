Sofía Jujuy Giménez publicó un video desgarrador en redes: "Estoy rota"

Sofía Jujuy descubrió que su pareja, Bautista Bello, la engañó con otra mujer: el video de su dolorosa reacción.

Sofía Jujuy publicó un video llorando en sus redes sociales, tras haberse enterado que su novio, Bautista Bello, le fue infiel mientras estaba de viaje. Jujuy le había dado una segunda oportunidad a su relación, luego de una breve ruptura, pero el polista la traicionó de la manera más dolorosa. La conductora se enteró de esto por fotos y videos que se filtraron en las redes sociales, en las que se podía ver a Bautista en una fiesta, besando a otra mujer.

En este momento, Jujuy está instalada en Barcelona, España, por compromisos laborales, mientras su pareja estaba en Río de Janeiro, Brasil. "Pochi", la dueña de la cuenta de Instagram Gossipeame, que se encarga de investigar la vida privada de los famosos, realizó una investigación, descubrió que Bautista le había sido infiel a la conductora y compartió las pruebas en la plataforma. Inmediatamente, Jujuy vio todo y reaccionó con un triste video.

"Me pasan estas fotos de Bauti Bello, el novio de Sofi 'Jujuy' Jiménez, tomando con amigos. Digo 'mirá vos'. Voy a ver si efectivamente es él y sí, está en Río, para ustedes que siempre quieren pruebas de todo y cuestionarlas", comenzó la influencer, junto con una foto en la playa que subió Bautista en su Instagram. Luego, descubrió que a la misma hora, otra chica había compartido la misma postal del mismo paisaje, probando que estaban juntos. Minutos después, subió una foto del joven besando a la chica en una fiesta: "Bauti Bello, a los besos en Río de Janeiro con una chica que no sería Jujuy", confirmó "Pochi".

Jujuy se dirigó a sus redes sociales y grabó un video para sus seguidores, en el que se la ve llorando. "Los que me conocen, saben que yo soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, estoy partida al medio, no lo puedo creer. Estoy desilusionadísima. En este momento, no puedo decir demasiado, tampoco", comenzó la conductora.

Historias subidas por la cuenta de Gossipeame.

"Teníamos planes, cosas para hacer juntos y ya está. Cuando te rompen el corazón, no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo. Parece una película de terror. Agarro mi celular, veo todas estas cosas y no lo puedo creer", continuó. Y explicó que sigue en Europa, a donde viajó por trabajo. Acto seguido, se lamentó de que su experiencia haya sido arruinada. "Fue increíble, fue un re proyecto que estuvo buenísimo. Estaba trabajando, loco. Quería tener vacaciones lindas. Pero bueno, todo pasa, supongo", sumó.

Por último, les agradeció a sus seguidores por el apoyo: "Simplemente quería aparecer por acá, tengo el celular explotado, entonces respondo una sola vez por acá y me desconecto. Gracias a todos los que mandan amor, obviamente a toda mi familia, mis amigas, tengo gente hermosa alrededor".

La separación y la reconciliación entre Sofía Jujuy y Bautista Bello

A mediados de 2022, Sofía Jujuy contó que se había separado de Bautista porque no estaba lista para adentrarse en una relación. Finalmente, se reencontraron a comienzos de 2023 y volvieron a estar juntos. “Estoy enamorada. El año pasado necesité tiempo para mí. Viajé... estuvo buenísimo. Necesité una pausa, desintoxicarme de la tele. Y eso hice: viajé sola y me hizo muy bien", relató en LAM (América TV).

"Un día estando en Qatar, me encuentro amigos de él y después le hice una videollamada en la que hablamos más de dos horas. Ahora no nos podemos separar. Nunca nos peleamos. El vínculo con él siempre fue desde el amor, yo necesité un tiempo para mí y él esperó. Quiero proyectar”, concluyó en aquel entonces.