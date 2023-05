El desconocido calvario de Sofía Jujuy Jiménez: "Pánico"

La joven se pronunció sobre un noviazgo tóxico que padeció y contó todo lo que le pasó. Sofía "Jujuy" Jiménez dio a conocer cómo superó aquella situación.

Sofía "Jujuy" Jiménez contó que vivió una relación tóxica con un exnovio y detalló las situaciones que atravesó en aquel momento. La modelo y conductora de televisión se refirió a la importancia de detectar esas acciones y salir cuanto antes de los vínculos problemáticos.

"No es gracioso que te boludeen, que te traten como a una tonta cuando sabés perfectamente que no tenés un pelo de tonta. En ese momento no me daba cuenta, ahora lo veo. En el momento no te das cuentas. Me afectaba al autoestima, pero viste que por amor no te das cuenta. El amor a veces te nubla", comenzó su descargo la presentadora de televisión en diálogo con Tatiana Schapiro, en Infobae. Cuando la periodista le consultó si se trataba de Guillermo "El Pelado" López, ex pareja suya, la joven prefirió no aclarar ese detalle.

Jiménez reflexionó y concluyó que cuando una persona está muy metida en una relación deja de detectar ese tipo de alertas. "Y de repente empezás a dejar de ver a tus amigas, tenés horarios para ver a tus amigas. Y mis amigas me decian 'Che, Sofi, o sea...'. Y yo: 'No, bueno. No sé qué'. no me daba cuenta... hasta que la empezás a pasar mal, el cuerpo empieza a hablar con reacciones, con ataques de pánico y cosas que no están buenas", concluyó la modelo.

Sofía "Jujuy" Jiménez sobre su cruce con Horacio Cabak

La joven condujo un ciclo de actualidad en América TV junto con Cabak y en aquel momento sintió que su compañero la perjudicaba. "Yo fui con la buena onda de querer hacer un programa y no podía, se complicaba. Fue durísimo el primer mes, y al segundo lo viví como una revancha. De dejar de ser “la sumisa”, por así decirlo, esta cosa que creo que a veces inconscientemente tenemos las mujeres de que el hombre, porque es hombre, tiene un poder sobre la mujer", recordó sobre el ciclo Informados de Todo. Y agregó: "Medio que yo estaba ahí, como deconstruyéndome, pero evidentemente había algo dentro mío que me hacía ponerme ahí chiquita abajo".

"La intención de mi compañero era otra. Yo solo tenía que estar en la esquina, leer algún tuit y estar ahí. Al segundo día mi vestuarista me dice: '¿Podés creer que me mandaron a que no te vista tanto? Para que no brilles tanto. Como que estás demasiado linda'. Y yo dije: '¡¿Qué?!'", concluyó Sofía.