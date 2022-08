El angustiante momento que vivió Jujuy Jiménez en España: "Me quiero matar"

La modelo y celebridad de redes se mostró harta en un video que compartió en su Instagram. Sofía "Jujuy" Jiménez fue víctima de un hecho de inseguridad.

Sofía "Jujuy" Jiménez sufrió un angustiante momento en un viaje en España cuando le robaron varias de sus pertenencias. La expareja de Guillermo "El Pelado" López relató en sus redes sociales cómo fue el momento en que le arrebataron importantes documentos y cotosos objetos.

"Me robaron la billetera, tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas Me quiero matar porque todavía me quedan días de viaje", comenzó su descargo la personalidad de redes y televisión. Y agregó: "Ya tramité el tema de las tarjetas, que las bloqueen y me manden unas nuevas. Tengan un cuidado enorme porque no te das cuenta y te la roban en un segundo".

Jiménez demostró no haberse amargado demasiado por lo sucedido con sus pertenencias en una de sus más recientes historias de Instagram, donde se dejó ver muy entusiasmada por sus próximos planes. "Me voy a visitar un poquito por Europa a amigas que no veo hace mucho y tengo muchas ganas", soltó "Jujuy" mientras bailaba al ritmo de una canción que inventó en ese mismo momento. La celebridad reveló que se puso su mochila hacia adelante esta vez: "Está muy jodido. Es una pena que en una ciudad tan bella haya tanto, tanto de esto".

Sofía "Jujuy" Jiménez sobre su actitud positiva ante las adversidades de la vida

"Creo que es una de mis virtudes. Siempre le miro el lado bueno a las cosas y trato de rescatar lo positivo. Es algo que tengo naturalizado. En algún momento me hicieron creer que eso no estaba bien, me decían 'dale, no podés estar siempre de buen humor'", reflexionó Jiménez en diálogo con Luis Corbacho en El Planeta Urbano. Y sumó: "La verdad es que miro hacia atrás, mi historia, de dónde vengo, y digo: "Si mi mamá pudo salir adelante y tiene una sonrisa para todos, yo también". Le meto siempre para adelante".

Jiménez aseguró que todos los días frena la vorágine de la rutina ya gradece por las cosas buenas y los detalles lindos que la rodean; y analizó el rotundo éxito que tiene como influencer en su cuenta de Instagram: "Creo que tiene que ver con la espontaneidad. Me muestro tal cual soy. Soy espontánea, catrasca. Creo que en las redes se busca eso, lo más natural y espontáneo".