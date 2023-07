La reacción de Sofía Jujuy al enterarse en vivo que su ex la engañó con cinco mujeres

La dolorosa reacción de Sofía Jujuy al enterarse en pleno móvil con LAM que su expareja, Bautista Bello, la engañó con cinco mujeres.

Sofía Jujuy se enteró al aire que su expareja, Bautista Bello, le engañó con cinco mujeres mientras estaba en una fiesta en Brasil. Si bien la modelo estaba al tanto de que le había sido infiel, hasta donde sabía, hubo solamente una tercera en discordia. Sin embargo, de lo que no estaba enterada es que esa misma noche, Bautista se besó con otras cuatro. La modelo se enteró de esto en plena entrevista al aire en LAM (América TV) por boca de su propia hermana y no pudo ocultar su indignación.

Jujuy estaba a punto de casarse con Bello hasta que, de un día para el otro, se enteró que la había engañado durante su viaje. La noticia le llegó a Sofía gracias a que se filtraron fotos del momento en las redes sociales y, ahora, su hermana, Inés Jujuy, le advirtió que no fue con una mujer, sino con cinco. Además, la joven contó cómo fueron los videos que le llegaron.

“Cuando Sofi estaba desconectada me llega un video de alguien de joda, lo veo y nunca lo reconocí a Bauti. Inocente, creí en él porque pintaba otra cosa. Uno se va dando cuenta cómo es una persona, porque tenés el mujeriego, pero él se mostraba enamorado, decía que Sofi era su alma gemela”, contó Inés Jiménez, hermana de la modelo, en diálogo con el programa conducido por Ángel de Brito.

"A mí me mandaron otro video. Primero sale el de Brasil, pero 10 días antes me había mandado otro video, que no lo reconocí y me fijé si era mi novio pero no. No entendí y lo dejé pasar. Cuando salta lo de la infidelidad, pensamos que capaz era solo un piquito. Cuando me cae la ficha me pongo a hablar con la chica que me había mandado el video”, amplió Inés.

"Escuchen, porque hay más. Cuando a mí me cae la ficha que era Bautista, me pongo a hablar con la seguidora de Sofi y me dice 'es Bautista, estuvo como si nada con cinco minas'", continuó la joven. “¿Con cinco? ¡No sabía que eran cinco!", la interrumpió Sofía, impactada y con un gesto de angustia. “Yo te conté un poco de esto”, le recordó Inés. "Sí, pero no sabía que eran cinco, boluda", se quejó Jujuy.

El doloroso descargo de Sofía Jujuy al enterarse que su novio le fue infiel

Apenas la modelo se enteró de la infidelidades de Bautista, publicó un video llorando en sus historias de Instagram para anunciar su separación. "Los que me conocen, saben que yo soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, estoy partida al medio, no lo puedo creer. Estoy desilusionadísima. En este momento, no puedo decir demasiado, tampoco", comenzó Sofía.

Y agregó que tenían muchos proyectos juntos, como casarse y tener hijos. "Cuando te rompen el corazón, no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo. Parece una película de terror. Agarro mi celular, veo todas estas cosas y no lo puedo creer. Estaba trabajando, loco. Quería tener vacaciones lindas. Pero bueno, todo pasa, supongo", continuó, angustiada. Por último, les dio las gracias a sus seguidores por el apoyo: "Simplemente quería aparecer por acá, tengo el celular explotado, entonces respondo una sola vez por acá y me desconecto. Gracias a todos los que mandan amor, obviamente a toda mi familia, mis amigas, tengo gente hermosa alrededor".