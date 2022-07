La inesperada confesión de Sofía Jujuy Jiménez: "No quiero forzar la situación"

La modelo abrió a corazón abierto de sus proyectos a futuro y se sinceró sobre una temática muy particular para ella.

Sofía "Jujuy" Jiménez abrió su corazón y se refirió a un tema muy particular para ella: la maternidad y la idea de formar su familia en un futuro. A meses de finalizar su noviazgo de poco más de un año con Bautista Bello, la modelo y periodista habló de sus proyectos de vida y aseguró que ya tomó una importante decisión.

En una reciente entrevista que brindó con el ciclo radial Por Si Las Moscas, "Jujuy" Jiménez se refirió a sus deseos de convertirse en mamá y contó la rotunda decisión que tomó con respecto a este proyecto que aún no pudo cumplir. "Mi familia me banca a morir en todos los proyectos", adelantó la modelo sobre los planes que tiene a futuro.

"En este momento no me lo imagino porque entiendo que puedo esperar", empezó por decir Sofía luego de ser consultada sobre sus planes de convertirse en mamá. En esta ronda de confesiones, la modelo admitió que ella siempre se imaginó con hijos de joven, pero ahora está enfocada en otros proyectos.

En este marco, Sofía "Jujuy" Jiménez aseguró que todavía anhela convertirse en mamá, pero no es algo por lo que manifieste apuro alguno. "Años anteriores no pasaba, pero congelar óvulos sabemos que está como posibilidad. No quiero buscar forzar una situación", aseguró e incluso admitió que sí sería madre soltera. "Siempre tuve un concepto muy 'Susanita' de la familia. 'A los 25 años seguro voy a estar casada y con tres hijos', decía de chica". ¡Y mirame a los 31! Ya no me pienso casándome con el vestido blanco, ni armando una familia tipo", sentenció.

Sofía Jujuy reveló la extraña fobia que padece: "No puedo ni verlo"

Sofía "Jujuy" Jiménez reveló la extraña fobia que padece. En su reciente paso por PH: Podemos Hablar, la famosa modelo se sinceró sobre el gran malestar que padece y cómo repercute en su salud cada vez que tiene episodios fuertes. "No puedo ni verlo", expresó.

En una de las recientes emisiones del programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, Sofía "Jujuy" Jiménez reveló que hace años que padece una extraña fobia que, a su vez, la comparte con su hermana. En este contexto, la influencer también reveló que, en situaciones extremas, esta fobia suele generarle malestares de salud.

"Sufro de tripofobia. Pensarlo me da como impresión. Es cuando tenés círculos, uno al lado del otro, pegaditos y lo ves como muy de golpe", contó Sofía "Jujuy" Jiménez y ejemplificó al referirse a los tentáculos del pulpo. "Cuando ves uno al lado del otro, pero chiquitito te genera arcadas, ganas de vomitar y no podés verlo", aseguró.

En ese sentido, "Jujuy" Jiménez sentenció al contar que su hermana también sufre lo mismo, pero a veces mucho más intenso. "Ella la pasa mal en serio, la he visto vomitar de lo mal que la pasa", aseguró.