Neymar "tiroteó" a una famosa argentina por Instagram: "Me asustó"

Una famosa figura del espectáculo reveló que Neymar la llenó de mensajes en su cuenta de Instagram. De quién se trata y cómo terminó todo.

Una de las modelos y conductoras más reconocidas de la farándula argentina reveló un dato que nadie esperaba sobre su vida privada. Se trata de la charla que tuvo nada menos que con el futbolista brasileño Neymar, quien le mandó muchos mensajes a su cuenta de Instagram con el objetivo de poder tener una cita con ella.

Se trata de Sofía "Jujuy" Jiménez, quien fue invitada al late night show Noche Al Dente que conduce Fernando Dente por América TV. "¿Por qué no le diste bola a Neymar?", le preguntó en el segmento llamado "10 al hilo", exponiendo una situación que pocos conocían. Lejos de evitarla, respondió sin problemas.

"Fue muy loco todo. Me mandó un mensaje directo de Instagram y yo dudé. '¿Será él?', pensé. Pero después siguió mandando, siguió mandando hasta que respondí y él me mandó el WhatsApp de una", reveló "Jujuy". La modelo y conductora viene de terminar su vínculo amoroso con Bautista Bello, sobre quien se reveló que estuvo con otra mujer.

"¿Es medio gato?", preguntó Dente respecto al futbolista brasileño que actualmente juega en el PSG. "Jujuy" contestó a la pregunta y develó si realmente continuó la charla con Neymar. "Me da la sensación de que tira a ver quién pica. Me dio cosa, como que me asustó. Encima yo estaba iniciando otro vínculo", expresó.

La reacción de Sofía Jujuy al enterarse en vivo que su ex la engañó con cinco mujeres

Sofía Jujuy se enteró al aire que su expareja, Bautista Bello, le engañó con cinco mujeres mientras estaba en una fiesta en Brasil. Si bien la modelo estaba al tanto de que le había sido infiel, hasta donde sabía, hubo solamente una tercera en discordia. Sin embargo, de lo que no estaba enterada es que esa misma noche, Bautista se besó con otras cuatro. La modelo se enteró de esto en plena entrevista al aire en LAM (América TV) por boca de su propia hermana y no pudo ocultar su indignación.

Jujuy estaba a punto de casarse con Bello hasta que, de un día para el otro, se enteró que la había engañado durante su viaje. La noticia le llegó a Sofía gracias a que se filtraron fotos del momento en las redes sociales y, ahora, su hermana, Inés Jujuy, le advirtió que no fue con una mujer, sino con cinco. Además, la joven contó cómo fueron los videos que le llegaron.

“Cuando Sofi estaba desconectada me llega un video de alguien de joda, lo veo y nunca lo reconocí a Bauti. Inocente, creí en él porque pintaba otra cosa. Uno se va dando cuenta cómo es una persona, porque tenés el mujeriego, pero él se mostraba enamorado, decía que Sofi era su alma gemela”, contó Inés Jiménez, hermana de la modelo, en diálogo con el programa conducido por Ángel de Brito.

"Escuchen, porque hay más. Cuando a mí me cae la ficha que era Bautista, me pongo a hablar con la seguidora de Sofi y me dice 'es Bautista, estuvo como si nada con cinco minas'", continuó la joven. “¿Con cinco? ¡No sabía que eran cinco!", la interrumpió Sofía, impactada y con un gesto de angustia. “Yo te conté un poco de esto”, le recordó Inés. "Sí, pero no sabía que eran cinco, boluda", se quejó Jujuy.