Maravilla Martínez lo humilló en un ring de boxeo y quiere pelear con Jake Paul: "A ver"

Boxeo: Maravilla Martínez lo humilló en el ring y quiere pelear con Jake Paul

Un boxeador que perdió a manos de Sergio "Maravilla" Martínez años atrás se postuló para pelear contra Jake Paul, luego de su triunfo ante Mike Tyson y revolucionó al mundo del boxeo. Por supuesto, sus dichos causaron sorpresa ya que en los últimos combates importantes que protagonizó -principalmente tras la derrota con el argentino- no tuvo un buen desempeño. Sin embargo, no dudó al dejar su mensaje para el influencer que viene de ganarle a la leyenda el pasado viernes 15 de noviembre.

Se trata de Julio César Chávez Jr., quien enfrentó al quilmeño dos veces campeón mundial y perdió el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 15 de septiembre del 2012 tras caer en las tarjetas por decisión unánime. El mexicano, hijo del histórico púgil azteca que lleva su nombre, habló con el medio TUDN y se refirió a la posibilidad latente de medirse con el youtuber. Si bien no está confirmado que se subirán al ring, lo cierto es que hay indicios para que el cruce se realice.

"Es una opción, estamos viendo. A ver, en una semana tengo una reunión, quizás sea una pelea que pueda seguir. Se presentó. No es concreto, pero a ver qué pasa", esbozó Chávez Jr. sobre esta chance de pelear contra Jake Paul. El detalle que no pasa para nada desapercibido es que una de las entidades más importantes del ambiente del boxeo se metería de lleno en esta cuestión. Gilberto Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), aseguró que no está en contra de que peleen por un título y "le gustaría verlo".

Cabe destacar que el propio influencer ingresaría al ranking del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por decisión de su máximo directivo, Mauricio Sulaimán para posteriormente ir por el cinturón de la categoría crucero que Yamil Peralta buscará levantar el próximo 7 de diciembre en Canadá ante Ryan Rozicki. Si bien el duelo de Paul contra el mexicano sería por otra entidad, no es un dato menor que este último no volvió a tener compromisos claves después de perder con Saúl "Canelo" Álvarez en 2017 y con Daniel Jacobs dos años después. Por otro lado, el youtuber está en su mejor momento después de ganarle a Tyson y dejó en claro que va por todo.

Sergio "Maravilla" Martínez vs. Julio César Chávez Jr.

Maravilla Martínez dijo lo que el mundo del boxeo piensa de Tyson vs. Jake Paul

El dos veces campeón mundial argentino no se guardó nada a la hora de dar su visión de los hechos. Si bien destacó a la leyenda por su carrera, lo cierto es que también fue sumamente contundente con el youtuber y su decisión de subirse al ring contra el de Brooklyn. A través de un video en su canal de YouTube, el oriundo de Quilmes no se quiso perder la oportunidad de hablar sobre este duelo que sin dudas despertó la atención del mundo.

Si bien no pudo ocultar su dolor como fanático del deporte de los puños por la caída de "Iron Mike", llenó de elogios al influencer que, por sobre todo, respetó a su rival en el cuadrilátero. Como no podía ser de otra manera, las palabras de Martínez no pasaron desapercibidas y rápidamente trascendieron.

