Maravilla Martínez dijo lo que el mundo del boxeo piensa de Mike Tyson vs. Jake Paul: "La grandeza"

Maravilla Martínez sorprendió al mundo del boxeo con su análisis de Tyson vs. Paul

La derrota de Mike Tyson contra Jake Paul de este viernes 15 de noviembre dio lugar a la opinión de varias figuras del mundo del boxeo. Una de ellas fue Sergio "Maravilla" Martínez, dos veces campeón mundial argentino que no se guardó nada a la hora de dar su visión de los hechos. Si bien destacó a la leyenda por su carrera, lo cierto es que también fue sumamente contundente con el youtuber y su decisión de subirse al ring contra el de Brooklyn.

A través de un video en su canal de YouTube, el oriundo de Quilmes no se quiso perder la oportunidad de hablar sobre este duelo que sin dudas despertó la atención del mundo. Si bien no pudo ocultar su dolor como fanático del deporte de los puños por la caída de "Iron Mike", llenó de elogios al influencer que, por sobre todo, respetó a su rival en el cuadrilátero. Como no podía ser de otra manera, las palabras de Martínez no pasaron desapercibidas y rápidamente trascendieron.

"Vimos a un hombre entrado en años muy lejos de lo que es un competidor con ganas de triunfar. Jake Paul boxea bien, hizo un combate muy mezquino, inteligente en el que no le dio chances a un boxeador retirado hace casi 20 años. Se notó la cantidad de años de diferencia que había entre uno y otro", esbozó "Maravilla" en un principio. Posteriormente, el excampeón del mundo agregó: "Tyson mostró la edad que tiene. Paul tuvo, ganó y se apropió de la distancia y las acciones del combate. Tyson estaba a merced de las decisiónes de él y estuvo intentando reaccionar, pero ni el cuerpo ni la mente le daban. Lo que hizo Paul también habla de grandeza, porque podría haber atacado con todo y lo cuidó".

Sin embargo, no fue lo único que el púgil que enfrentará a Pablo Migliore en la segunda edición del Párense de Manos soltó sobre este histórico cruce: "Tenía miedo porque me imaginaba un combate así, pero en peores condiciones. No siento decepción porque no esperaba más de Tyson. Jake Paul se apiadó mucho, lo controló y manejó. Tyson es una verdadera leyenda. Hoy con 58 años se subió al ring, muy lejos de lo que fue, de lo profesional, pero el orgullo lo tiene".

Maravilla Martínez vs. Pablo Migliore: fecha de cuándo pelean en Párense de Manos

La esperada pelea entre Sergio "Maravilla" Martínez y el exarquero Pablo Migliore generó un torbellino de emociones entre los aficionados del boxeo argentino. El enfrentamiento será parte de la segunda edición del evento que impulsa el ciclo Párense de manos, que organiza el humorista y streamer Luquitas Rodríguez. A sus 49 años, Martínez volverá a subirse al ring después de no competir desde hace un tiempo. Con una trayectoria que incluye ser tres veces campeón mundial (dos en peso mediano y una en peso superwélter), el legendario boxeador es uno de los grandes favoritos.

Su rival será Migliore, de 42, campeón de tres títulos con Boca (torneo local 2006, Recopa Sudamericana 2006 y Libertadores 2007), y exarquero también de Racing y San Lorenzo. El exfutbolista tuvo un paso fugaz por el boxeo amateur, aunque no pelea desde 2019, cuando perdió por nocaut técnico ante Emilio Zárate.

Maravilla Martínez vs. Pablo Migliore: fecha, lugar y cómo verlo en vivo en Párense de Manos 2