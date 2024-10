Maravilla Martínez vs. Pablo Migliore: fecha de cuándo pelean en Párense de Manos

Pablo Migrliore y Maravilla Martínez se enfrentan en la pelea de boxeo de Párense de Manos 2.

La esperada pelea entre Sergio "Maravilla" Martínez y el exarquero Pablo Migliore generó un torbellino de emociones entre los aficionados del boxeo argentino. El enfrentamiento será parte de la segunda edición del evento que impulsa el ciclo Párense de manos, que organiza el humorista y streamer Luquitas Rodríguez.

A sus 49 años, Martínez volverá a subirse al ring después de no competir desde hace un tiempo. Con una trayectoria que incluye ser tres veces campeón mundial (dos en peso mediano y una en peso superwélter), el legendario boxeador es uno de los grandes favoritos.

Su rival será Migliore, de 42, campeón de tres títulos con Boca (torneo local 2006, Recopa Sudamericana 2006 y Libertadores 2007), y exarquero también de Racing y San Lorenzo. El exfutbolista tuvo un paso fugaz por el boxeo amateur, aunque no pelea desde 2019, cuando perdió por nocaut técnico ante Emilio Zárate.

Además, está previsto que ese mismo día se enfrenten Claudio “el Turco” García, bicampeón de América con la Selección Argentina (1991 y 1993), con Fabián El Ruso Kruszyn, papá del popular streamer Brunenger. También se subirán al ring Emilio enfrentándose a Roberto Galati, Yeyito de Gregorio contra Zeko, Will vs. Luken, y Marti vs. Federikita. También se verá en el ring a figuras como Mike y Momo, y el esperado combate entre Tomás Mazza y Robleis, dos de los nombres más influyentes del mundo del streaming. Entre las luchas femeninas se destaca el enfrentamiento entre Manuela QM y Flor Vigna, una de las personalidades más mediáticas de la actualidad.

Párense de Manos 2, el evento de boxeo que se disputará a fines de 2024.

Maravilla Martínez vs. Pablo Migliore: fecha, lugar y cómo verlo en vivo en Párense de Manos 2

Fecha: 19 de diciembre.

19 de diciembre. Lugar: Estadio José Amalfitani, de Vélez Sársfield.

Estadio José Amalfitani, de Vélez Sársfield. Cómo verlo: se transmitirá a través de la plataforma 'Kick' de manera gratuita por el canal de Luquitas Rodríguez.

Dónde comprar las entradas para Párense de Manos 2

Las entradas ya están disponibles. Aquellos interesados en asistir al evento pueden adquirirlas a través de la plataforma Tu Entrada, el sitio oficial de venta para este espectáculo. El estadio José Amalfitani, con su gran capacidad, ofrece la posibilidad de disfrutar del evento en diferentes sectores, por lo que se recomienda comprar las entradas con anticipación para asegurar un buen lugar en el recinto.

Todos los combates de Párense de Manos 2

Emilio vs. Roberto Galati.

Yeyito de Gregorio vs. Zeko.

Will vs. Luken.

Marti vs. Federikita.

Mike vs. Momo.

Tomás Mazza vs. Robleis.

Manuela QM vs. Flor Vigna.

Pablo Migliore vs. "Maravilla" Martínez.

"El Ruso" vs. "El Turco" García.