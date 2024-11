Se conoció el plan de venganza de Mauro Icardi a Wanda Nara.

En el programa Socios del Espectáculo, emitido por El Trece y conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, el periodista Matías Vázquez reveló información que asegura haber recibido de allegados a Mauro Icardi. Según estas fuentes, el futbolista estaría elaborando un "plan de venganza" relacionado con su vida personal.

"Los amigos de Icardi están dispuestos a hablar y a revelar detalles sobre este plan de venganza. ¿Por qué se llama así? Todo comenzó con una publicación reciente en las redes sociales de Mauro, una foto en Maldivas. Pero esa imagen no es solo un recuerdo visual; tiene un mensaje más profundo", comentó Vázquez. El periodista recordó que en noviembre de 2022, Icardi y Wanda Nara se reconciliaron en ese mismo lugar, en medio de una crisis marcada por el escándalo con la China Suárez y los rumores sobre el vínculo de Wanda con L-Gante.

Ante la consulta de Pallares sobre si Wanda también estaba en Maldivas en aquel momento, Vázquez confirmó que sí. "Esta publicación tiene un objetivo claro: traer al presente un momento emocionalmente cargado para Wanda, en el que ambos estaban distanciados. Esto se conecta con las recientes declaraciones de Wanda sobre las presiones y manipulaciones que siente, y cómo estas acciones podrían intensificar esas emociones", analizó Vázquez.

El tema no quedó ahí. Vázquez también mencionó las declaraciones del director técnico del Galatasaray, Okan Buruk, quien señaló el impacto que la relación de Icardi con Wanda habría tenido en su carrera profesional. Según Buruk: "Si no fuera por los problemas con su esposa, quizás Mauro estaría en otro lugar ahora, incluso como delantero de la Selección Argentina. Su vida personal le costó mucho en términos deportivos". El comentario del DT abrió una nueva arista en la controversia, sugiriendo que los conflictos familiares no solo afectan la vida privada de Icardi, sino también su trayectoria profesional.

ESCÁNDALO: se supo hace cuánto tiempo comenzó la relación entre Wanda Nara y L-Gante

Este fin de semana, se instaló un tremendo enfrentamiento mediático entre Yanina Latorre y Wanda Nara con fuertes mensajes a través de las redes sociales donde se dijeron todo tipo de cosas. Sin embargo, la empresaria y la conductora se habrían juntado a charlar para resolver sus diferencias y la host de Bake Off le terminó dando detalles del noviazgo que mantiene con L-Gante a la angelita.

En ese contexto, este lunes, Yanina tuvo a Viviana Canosa de invitada en su streaming de Bondi y allí dio detalles de la relación de Wanda y L-Gante, confesando hace cuánto tiempo realmente comenzaron su vínculo amoroso. Lo cierto, es que la pareja feliz viajó a Brasil para pasar el fin de semana junto a Jamaica, la hija del cantante de RKT. Río de Janeiro fue el destino elegido y se los vio más felices que nunca.

Según conductora del stream, Nara y Elián Valenzuela llevan tres años juntos, entre algunos idas y vueltas. Es que durante ese tiempo ella aún estaba en pareja con Mauro Icardi y al cantante también se lo vio con otras mujeres, incluso con la madre de su hija, Tamara Báez.

“Yo quiero saber... ¿está enamorada de verdad?”, preguntó Canosa sobre el romance que es tema de conversación en todos los programas de espectáculos. “Sí, hace tres años. Ayer me confesó que hace tres años que están juntos, esto viene desde antes”, dijo Yanina sin rodeos y agregó: “Se conocieron en París. Cuando ella estaba con Maurito, ya garch.. en París”.