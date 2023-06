Silvina Luna no es la única: 4 cirugías a famosas que terminaron en problemas de salud

Pérdida de peso, dolores crónicos y cuestionamientos a la decisión de operarse son algunas consecuencias que sufrieron estas famosas que atravesaron diversas cirugías. A continuación, sus historias.

La mala praxis médica es una preocupación seria que puede tener repercusiones devastadoras en la vida de las personas. Detrás de cada caso, hay historias de dolor, sufrimiento y consecuencias a largo plazo. En este artículo, nos centraremos en cuatro mujeres que compartieron abiertamente sus experiencias con la mala praxis médica y generaron conciencia sobre los peligros que pueden surgir en el ámbito de la cirugía médica.

Estos casos ponen de relieve la importancia de una atención médica responsable y ética, así como la necesidad de una mayor regulación en la industria de la salud para proteger a los pacientes. Las historias de Stefy Xipolitakis, María Valenzuela, Raquel Mancini y Linda Evangelista, mujeres que, como Silvina Luna, enfrentaron las consecuencias de una mala praxis.

Una por una, historias de famosas y mala praxis

Stefy Xipolitakis

Stefy Xipolitakis es una reconocida figura de los medios que sufrió las consecuencias de una cirugía estética mal realizada por el médico Aníbal Lotocki. Stefy denunció la mala praxis y habló sobre los dolores crónicos que todavía experimenta debido a las cirugías. Según sus declaraciones, vive con una enfermedad crónica llamada asia, que le causa dolores constantes en la zona de los glúteos. Aunque se esfuerza por mantener una actitud positiva, describe su condición como una "bomba que puede explotar". Stefy Xipolitakis se sumó a otras celebridades que también denunciaron la mala praxis de Lotocki, como Silvina Luna.

María Valenzuela

María Valenzuela, reconocida actriz argentina, sufrió un calvario debido a una mala praxis dental. A raíz de un tratamiento odontológico inadecuado, María experimentó graves problemas de salud, llegando a pesar solo 35 kilos. Durante cuatro años, tuvo dificultades para comer y enfrentó una depresión debido a las consecuencias de la mala praxis. María describió cómo su dentista colocó pernos torcidos en su boca, lo que le causó dolor y problemas de mordida. A pesar de las dificultades, decidió hacer públicas sus experiencias para terminar con los insultos en las redes sociales.

Raquel Mancini

Raquel Mancini, exmodelo argentina, tuvo que ser internada en terapia intensiva debido a un cuadro de baja de potasio y una dieta extrema combinada con ejercicio físico excesivo en condiciones de calor. Después de seis días en el hospital, recibió el alta, pero aún debe continuar con tratamientos de rehabilitación. A lo largo de su vida, Raquel enfrentó numerosos problemas de salud, incluyendo una descompensación durante una lipoaspiración en 1996, una intervención quirúrgica por una úlcera en el intestino delgado y un accidente que le causó fracturas y pérdida de movilidad. También tuvo experiencias negativas con cirugías estéticas y aprendió a ser más cuidadosa al considerar procedimientos de este tipo.

Raquel Mancini, al igual que Silvina Luna, se pregunta por qué sintió la necesidad de operarse al punto tal de no reconocerse.

“Me puse lolas y me apliqué colágeno en los labios, una decisión equivocada y de la cual supe reírme con el tiempo. Me veo y digo: ‘¡soy yo!’. Era un horror, y durante 11 años no me reconocí en el espejo. Fue durísimo. Fue un combo de boludez y autoestima baja. Cuando no estás bien con una persona, pensás que estás fea y que una cirugía va a hacerte ver mejor. Vi a la modelo española Esther Cañadas y me hice la operación, fue una pelotudez”, contó alguna vez. “Después de la mala experiencia que tuve cuando me hice la lipo no volví a operarme. Y si lo tuviese que hacer nuevamente, sería más cuidadosa”, contó en los medios hace unos años.

Linda Evangelista

Linda Evangelista, famosa supermodelo, reveló en Instagram que presentó una demanda contra una empresa de cirugía estética después de someterse a un tratamiento de CoolSculpting que la dejó "brutalmente desfigurada". Según Linda, el tratamiento no funcionó como se esperaba y aumentó en lugar de disminuir sus células grasas.

Linda Evangelista decidió denunciar a la empresa que la operó por no cumplir con lo prometido.

Además, tuvo que someterse a dos cirugías correctivas dolorosas y fallidas. Estas experiencias la llevaron a desarrollar hiperplasia adiposa, lo que afectó su apariencia y su autoestima, sumiéndola en una profunda depresión. Linda decidió demandar a la empresa responsable y compartió su historia en un esfuerzo por eliminar el estigma asociado con los problemas estéticos y promover una mayor transparencia en la industria de la cirugía estética.

Estos casos son ejemplos impactantes de cómo la mala praxis médica puede afectar la vida de las personas, tanto física como emocionalmente. Cada uno de estos testimonios resalta la importancia de la atención médica responsable, ética y de calidad para evitar consecuencias negativas en los pacientes. Además, estos casos también fomentan la necesidad de regulaciones más estrictas y supervisión en la industria de la salud para proteger a las personas de experiencias perjudiciales.