Sadir creó un ministerio de Minería mientras se acumulan los despidos en el área

Mientras empresas mineras de la provincia de Jujuy siguen con los despidos por la crisis económica, el gobernador Carlos Sadir creó el nuevo Ministerio correspondiente a esta actividad económica fundamental del sector primario: este martes, el mandatario provincial le tomó juramento a José Gómez, quien comenzó su desempeño en la administración pública de la mano del expresidente Mauricio Macri y el exgobernador Gerardo Morales.

El flamante funcionario afirmó que “el nuevo Ministerio de Minería se inaugura como una decisión política de alto impacto que jerarquiza el trabajo iniciado en 2015 en el sector minero”. Además, resaltó que “no implica mayor burocracia, sino elevar al rango ministerial una actividad clave que hoy representa el 10% del Producto Bruto Geográfico de la provincia”.

En 2018, Gómez se incorporó a la administración de Macri como Director Nacional de Infraestructura y Cadena de Valor Minera de la Secretaría de Minería de la Nación. Permaneció allí hasta diciembre de 2019 y, luego de la asunción de Alberto Fernández, regresó a Jujuy, donde fue convocado por Morales para el cargo de Director Provincial de Minería. Hasta el día de hoy, ocupaba el rol de secretario de Minería e Hidrocarburos.

La creación de la cartera responde al crecimiento de la actividad extractivista en territorio jujeño y su impacto en la economía local, tal como señaló Sadir respecto al crecimiento en la participación del PBG (Producto Bruto Geográfico). No obstante, los jujeños sufren las políticas del presidente Javier Milei y el gobernador..

"Reducción de costos" fue el motivo que le dio la importante empresa Minera Exar, operadora del proyecto Cauchari-Olaroz, a los más de 80 trabajadores que despidió en julio del año pasado. La situación en la minera fue denunciada por el diputado Gastón Remy del FIT de esa provincia.

"La compañía está integrada por capitales chinos y canadienses (Ganfeng Lithium Co. Ltd. 47 %; Lithium Argentina 45 %) y por la estatal jujeña Jemse (9 %). Comenzó a exportar litio en 2023 y proyecta alcanzar una producción de 35.000 toneladas anuales", explicó el legislador sobre la firma que llevó adelante estos despidos.

Y agregó: "Sin embargo, según declaraciones de sus directivos, el objetivo central es producir lo máximo posible con la mejor calidad y al menor costo, lo que explicaría la reducción de personal". En ese sentido, remarcó que no solo redujo su personal sino que la minera busca modificar los turnos laborales, extendiendo las jornadas que hoy son de 12 horas durante siete días seguidos, con otros siete de descanso.

La minería explicó casi el 7% de las exportaciones totales del país en 2025

Las exportaciones de productos mineros entre enero y noviembre de 2025 explicaron un 6,9% del total de los envíos al exterior de la Argentina. En comparación, en 2024 habían explicado un 5,9% del total. En los primeros once meses de 2025 las exportaciones de este sector sumaron US$ 5.406 millones, y fueron un 16% superiores a los US$ 4.647 millones que se exportaron durante todo 2024.

El acumulado entre enero y noviembre de 2025 tuvo un incremento de 30% en dólares respecto al mismo período de 2024. Los datos surgen del último informe mensual publicado esta semana por la Secretaría de Minería, que está a cargo de Luis Lucero.

Las exportaciones mineras de la Argentina se pueden discriminar en productos metalíferos (oro, plata, cinc, entre otros), que sumaron US$ 4.458 millones. Si bien hay alrededor de una decena de proyectos de cobre de clase mundial en la Argentina, se encuentran en etapa de exploración avanzada o comenzando la construcción. La Argentina dejó de producir cobre en 2018.

Por su parte, las exportaciones de litio, que vienen aumentando año tras año, totalizaron US$ 783 millones entre enero y noviembre. Y el resto de los productos de la minería no metalífera (como el cemento, piedras y cal, entre otros) alcanzaron los US$ 165 millones.

En 2025, las exportaciones mineras metalíferas explicaron el 82% de los envíos al exterior del sector, mientras que el litio representó el 14% y los productos mineros no metalíferos el 3% restante.