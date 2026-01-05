Sin palabras y con muchos emojis: Alberto Fernández humilló a Jonatan Viale en Twitter

Alberto Fernández cruzó a Jonatan Viale en redes sociales.

La mala relación entre Alberto Fernández y Jonatan Viale sumó un capítulo más en las últimas horas, luego de un intercambio en redes que combinó política internacional, provocaciones y referencias personales. El episodio se desató a partir de un mensaje del exmandatario sobre la situación en Venezuela y derivó en un cruce que volvió a encender una rivalidad de larga data.

Todo comenzó cuando Fernández cuestionó públicamente una supuesta ofensiva militar de Estados Unidos sobre Caracas. En su publicación, el expresidente habló de una “grave amenaza para la paz regional”, alertó sobre el quiebre de principios básicos del derecho internacional y criticó el rol de Donald Trump, sin mencionar ni defender al gobierno de Nicolás Maduro. El eje del mensaje fue geopolítico y apuntó contra el unilateralismo, en línea con posiciones que Fernández ya había sostenido durante su gestión.

La respuesta de Viale no llegó en forma de texto, sino a través de una imagen paródica generada por inteligencia artificial. En ella, se veía a Fernández representado de manera burlona, una intervención que muchos interpretaron como una chicana directa y que generó lecturas cruzadas en redes, sobre todo por los símbolos utilizados y el contexto personal que rodea al exmandatario.

Lejos de desactivar el conflicto, Fernández optó por redoblar la apuesta con una reacción provocadora: contestó el tuit sin palabras, únicamente con una serie de emojis de vasos de leche y mamaderas. El gesto no fue casual. Remitió de manera directa a un viejo insulto que el propio Fernández había lanzado tiempo atrás contra Viale y que se convirtió en uno de los momentos más recordados —y repudiados— de su enfrentamiento público.

Uno de los cruces de Alberto Fernández y Jonatan Viale

El intercambio volvió a poner sobre la mesa una relación atravesada por choques reiterados, diferencias ideológicas y acusaciones cruzadas. No es la primera vez que ambos protagonizan cruces de alto voltaje: el antecedente del “gordito lechoso” marcó un antes y un después, y reapareció recientemente tras la entrevista que Viale le realizó a Javier Milei en medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA. En ese contexto, Fernández volvió a apuntar contra el periodista y lo acusó de encubrir una estafa con una entrevista “guionada”.