El mal momento de Stefy Xipolitakis en Qatar: "Me sacaron cagando"

Stefy Xipolitakis quiso ingresar a una piscina de un spa en Qatar, pero se lo prohibieron por un insólito motivo.

Stefy Xipolitakis vivió un insólito momento durante su estadía en un spa ubicado en Qatar, país al que viajó para ver a la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Resulta que la hermana de Vicky Xipolitakis quería entrar a la pileta del spa, pero la mujer que trabajaba allí le explicó que estaba terminantemente prohibido para las mujeres meterse a las piscinas con traje de baño, ni siquiera en malla enteriza. Esto le generó tanta indignación a la modelo que no dudó en compartirlo en sus redes.

"Che me vine a este lugar y me dijeron: '¿Te trajiste la malla para meterte?'. 'No, pero mirá, clavé este body...'. Noooo, me sacaron cagando", relató la mediática. Acto seguido, se acercó a la mujer del spa que le prohibió meterse y le preguntó: "¿Cómo miércoles me tengo que poner para entrar a la pileta?".

La mujer hizo señas de que no podían verse ni los hombros ni las piernas, y Stefy explicó para la cámara que en Qatar, el traje de baño debe cubrir los brazos y es obligatorio usar short. "¿Y así no?", le preguntó a la empleada, mientras mostraba su traje de baño. "¡Noo, noo!", contestó la joven. Luego, hizo un paneo del spa para mostrárselos a sus seguidores: "Este es un terrible spa que hay en Qatar, miren el canje que pegamos".

Stefy Xipolotakis habló sobre la condena al cirujano Aníbal Lotocki

En febrero de 2022, el cirujano Aníbal Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por las graves lesiones que les ocasionó a Stefy Xipolitakis, Silvina Luna, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, a quienes les inyectó microesferas de polimetil metacrilato en cantidades peligrosas y en zonas del cuerpo no permitidas.

"Esperábamos un fallo condenatorio desde ya. En este tipo de procesos, los médicos se cuidan mucho entre sí, y acá todos fueron coincidentes y contundentes en señalar la responsabilidad penal de Lotocki en el juicio, además de toda la otra prueba producida", contó el abogado de Stefy en diálogo con Ciudad.

"Lotocki iría preso una vez que quede firme la sentencia, cosa que pasa a depender del tribunal de Casación y luego de la Corte. No tenemos aún los fundamentos de la sentencia que lo condenó a cuatro años de prisión, ya que todavía no nos los notificaron, pero no dudamos en que serán contundentes dado lo que se probó en el juicio", concluyó.