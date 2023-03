Conmoción por lo que pasó con Raquel Mancini: "Fue encontrada en su departamento"

La exmodelo Raquel Mancini no está atravesando su mejor momento de salud y luego de ser descubierta en un precario estado, terminó en un hospital internada.

Raquel Mancini está internada en terapia intensiva luego de ser encontrada en su departamento en circunstancias que aún están investigándose. Los detalles del estado de salud de la exmodelo, que permanece en el Hospital Fernández.

En un móvil de Intrusos (América TV) el periodista Pablo Layús reveló qué sucedió con Raquel e informó: "Hay un total hermetismo. La familia pidió que no se entregara ningún parte policial. Simplemente me adelantaron que ella está mejor desde el momento en que ingresó acá (al hospital). Habría ingresado la semana pasada, fue encontrada en su departamento en circunstancias que todavía están investigando".

"Tuvo que abrir la puerta un cerrajero para que sus familiares se pongan en contacto con ella y trasladarla de forma urgente al hospital. Estaría bien, pero lo pongo en potencial. Llama la atención el hermetismo que pidió la familia, ningún tipo de información ni parte médico", agregó, sembrando preocupación en Flor de la V y su equipo.

El doloroso historial de problemas de salud de Raquel Mancini

Sumándose al informe, la panelista Karina Iavícoli aportó más detalles sobre el incidente y contó que la salud de Raquel ya lleva un tiempo fallando: "Ella hace tiempo que no viene bien. Hablé con Augusto Mancini, uno de sus hermanos, y me dijo que Luis -el otro de sus hermanos- la encontró el domingo en su departamento en Palermo. La familia estaba preocupada porque Raquel está sin trabajo y como no contestaba los llamados de su mamá, Luis se asustó y la encontró tirada, balbuceando. Raquel no se podía mover, ni los pies, piernas o brazos. El hermano me contó que ella cuando está en la calle se mueve con un andador, o sea que sus problemas de salud son graves".

"Augusto, que en este momento no está teniendo buena relación con Raquel, está enojado y le duele que su hermana sigue yendo a lo de Lotocki. Él toma distancia de ella porque no puede entender como Raquel no entra en razón con toda esta cuestión de Lotocki (...) El hermano dice que Raquel les miente y sigue yendo", indicó. Por último, Layús llevó tranquilidad al precisar que "se espera que la pasen a una sala común".