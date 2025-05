Un famoso conductor de América expresó su deseo de irse del país para "probar suerte".

En un momento de revisión personal y profesional, un reconocido conductor de la TV argentina sorprendió al revelar sus deseos de cerrar etapas, asumir nuevos desafíos y hasta mudarse al exterior si surge una oportunidad que lo motive. En una entrevista íntima con Revista Gente, el periodista confesó que siente que está comenzando una nueva etapa en su vida y que no descarta vivir fuera del país en un futuro cercano.

“Creo que en algún momento voy a dejar el chimento en la tele y voy a darle paso a otras cosas. Tengo el sueño de vivir afuera, me gustaría probarme en otros lugares”, aseguró Rodrigo Lussich, y agregó que si se le presentara una propuesta laboral, no dudaría en aceptarla, aunque fuera por unos meses. “No me iría de mochilero a los 52 años, pero sí me tentaría una oportunidad concreta. Aunque sea para probar tres meses, lo haría”, explicó.

Además de su deseo de cambio, el conductor reflexionó sobre el contexto actual de la Argentina, afirmando que “el país está pasando un momento muy difícil y no está lindo para vivir acá”. Su historia personal también influye en esta mirada: al haber tenido una infancia nómade y raíces uruguayas, siente menos apego por un lugar fijo y más libertad para pensar en una vida en el exterior.

Cuando se le preguntó si consideraría volver a Uruguay, su país de origen, no lo descartó, pero confesó que también contempla mudarse a Europa. “Empieza la tercera etapa de mi vida. Si tengo 20 años más de vida profesional útil, quiero vivirlos haciendo cosas nuevas, siguiendo mis deseos. Estoy con ganas de explorar otros caminos y ampliar mis horizontes”, concluyó.

Por el momento, Lussich se encuentra al frente de Intrusos (América) donde comparte la conducción con su histórico colega y amigo Adrián Pallares.

Sorpresa por el romance secreto de Rodrigo Lussich con una famosa actriz

Rodrigo Lussich es uno de los conductores y periodistas más reconocidos de la televisión argentina. Desde hace varios años, está al frente de los ciclos de espectáculos más vistos de la pantalla chica. Sin embargo, poco se sabe sobre su vida personal. En 2021 se comprometió con Juan Pablo Kildoff.

Ahora, se supo que hace algunos años, el comunicador tuvo una relación amorosa con una reconocida actriz. Se trata de Eleonora Wexler quien dio detalles de su vínculo en diálogo con Bondi Live y dejó en claro que pese a que se trató de una relación breve, tiene lindos recuerdos.

"Hubo alguna cosilla ahí. Fue muy amoroso conmigo”, confesó cuando Ángel de Brito le preguntó sobre los rumores de un romance con Rodrigo Lussich. Luego, con una sonrisa pícarfa, sumó: “Me encantó. A mí me gustaba también y me caía bien. Fueron un par de encuentros... de charlas, de charlas”. Hace algún tiempo, Lussich también habló de Wexler y aseguró que le parecía “la mujer más linda de Argentina”. Actualmente, Eleonora se encuentra en pareja con el productor teatral Sebastián Blutrach.